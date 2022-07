Margarita Bullrich, la hija de Esteban Bullrich, estuvo en La Voz Argentina 2022. La joven fue junto a su familia a la audición y emocionó a todos.

La hija del ex Senador interpretó Aprender a volar de Patricia Sosa y conquistó a todos los coaches.

La Sole, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Lali Espósito se dieron vuelta luego de escuchar su interpretación.

Margarita recordó que su padre, Esteban, sufre de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), y que la música siempre fue un bálsamo en su vida.

"En mi familia logramos superar las distintas situaciones que nos tocó atravesar con la música", destacó.

La hija del ex Senador eligió sumarse al team de Mau y Ricky.

María Sol Moreno, de 18 años, oriunda de San Martín, provincia de Mendoza, se presentó en La Voz Argentina 2022 y protagonizó un interesante ida y vuelta con los coaches.

La joven interpretó Mi buen amor de Mon Laferte y, aunque dejó todo en el escenario, no logró que se dieran vuelta los artistas.

Después de su performance, Lali Espósito le comentó a la aspirante que su micrófono estuvo abierto minutos antes de su actuación y se escuchó algo que dijo previo a pisar el escenario.

La intérprete de Disciplina tomó lo que escuchó de María Sol y lo usó para darle un gran consejo.

"Escuchamos tu respiración y escuché que susurraste: 'yo puedo, yo puedo'. Quiero que sepas que vos sí podes. Vos podes todo. Este no de las sillas, no significa que vos no podes. Ese mantra, que dijiste antes de cantar, te lo tenés que decir todos los días", fueron las palabras de Lali.

