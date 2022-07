Ayer, el servicio de colectivos de la empresa Taqsa que salió a las 20.30 hs desde Río Gallegos hacia El Calafate, "en la ruta se cruzó de frente con un camión en una curva antes de La Esperanza y lo que suponemos es que alcanzó a rozar uno de los espejos", señaló Santiago Gomez, director comercial de la empresa, en comunicación con EL MEDIADOR.

"Los buses tienen los espejos que sobresalen hacia delante y afuera, y la explosión del espejo, hizo que se rompa el vidrio de la ventana del chofer, lo que provocó que le lastimara la cara, pero no pasó nada más que eso. El chofer hoy ya estuvo en el Hospital y está bien", explicó Gomez, al tiempo que aclaró que "lo más importante es que él y los pasajeros están bien"

Si bien la unidad "podría haber seguido viaje", por una decisión de la empresa, se envió otro colectivo desde Río Gallegos, por lo que, "en esa demora, de dos horas, los pasajeros pudieron esperar en el Hotel de La Esperanza y cambiar de colectivo para que pudieran llegar a destino"

"No pasó nada grave, a veces los nervios hacen que por ahí se hagan comentarios que no tienen que ver con la información real"



Para finalizar, el director comercial de Taqsa hizo hincapié en que "este tipo de accidentes son evitables" y explicó que "nosotros tenemos rutas que hace años no están marcadas, entonces estas cuestiones pasan. Al haber escarcha y no estar señalizada la ruta, no se distingue bien el asfalto y como en este caso, una parte del acoplado del camión, cortó de más la curva y rozó el espejo del colectivo", finalizó.