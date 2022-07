Liliana Toro: “Están pidiendo una extraordinaria para el lunes a la mañana”

La situación educativa en la provincia, principalmente en la parte edilicia, es un tema que siguen siendo tema de conversación y debate de distintos sectores políticos y de la sociedad. Según Liliana Toro, diputada provincial por Caleta Olivia, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “el 1° de agosto, cuando se reanuden las clases, seguramente contaremos con todas las escuelas en perfecto estado para que funcionen”.

Toro comentó sus sensaciones tras este pedido de interpelación a Cecilia Velázquez “yo no puedo dar opinión de una decisión que no es de nuestro bloque, es una decisión que tomaron ellos”. Además, dijo “para mí no amerita ese carácter de interpelación cuando fueron formalizados de todos los detalles de todas las situaciones”.

Para concluir la diputada provincial por Caleta Olivia dijo “en la última sesión que tuvimos en junio, tuvimos la oportunidad de hacer preguntas, se les respondió sus preguntas y se los veía satisfechos, aunque las declaraciones posteriores fueron diferentes”. A su vez comentó “en el momento que habían convocado la sesión para hoy, no habían reunido las formalidades que exigen nuestro reglamento interno. Ahora tengo entendido, por trascendidos, que conformaron las 8 firmas y estarían pidiendo una sesión extraordinaria el lunes a las 10 de la mañana”.