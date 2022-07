Diputado Oliva: “El daño que le están haciendo a la educación en Santa Cruz es muy profundo”

“Es una vergüenza”. Con esas palabras definieron desde Encuentro Ciudadano lo acontecido este lunes en la Legislatura Provincial, donde tanto la presidenta del Consejo Provincial de Educación como los diputados del Frente de Todos se ausentaron de la sesión “en la que buscábamos respuestas a la situación crítica que atraviesa la educación en Santa Cruz”, según expresó el diputado Gabriel ‘Faty’ Oliva.

“Es inexplicable lo que pasó hoy, no pueden argumentar las razones por las cuales no funcionan las escuelas”, cuestionó Oliva, quien desde la banca de Encuentro Ciudadano, junto a los 3 diputados de la UCR y los 4 del SER, pidieron la convocatoria a la sesión extraordinaria “a los fines de que dé respuestas la titular del Consejo de Educación, María Cecilia Velázquez”.

El legislador valoró la presencia en el recinto del diputado del Frente de Todos Claudio Barría Peralta, de Gobernador Gregores, el único de su bloque que asistió a la convocatoria. “Los graves problemas con el gas en Gregores fueron una alarma y un detonante en las últimas semanas, pero los problemas en educación son mucho más profundos y es increíble que no podamos plantearlos ni discutir”, objetó.

‘ES UN MANEJO AUTORITARIO DEL GOBIERNO’

Oliva planteó que “este gobierno y esta conducción en particular del Consejo de Educación, fueron aislando a la escuela de la sociedad, de la comunidad; han ido cerrándose hasta volver imposible que un diputado pueda ingresar a las escuelas, es grave que por ejemplo los acompañantes terapéuticos de los alumnos con discapacidad tampoco puedan ingresar a realizar el trabajo de acompañamiento de estudiantes que lo necesitan, y que se quedan prácticamente sin la posibilidad de asistir a clases, todo esto es inadmisible”, detalló.

“Esto no es un circo mediático como dijo el vicegobernador Eugenio Quiroga, la convocatoria de hoy es un mecanismo que establece la propia Cámara de Diputados y la Constitución Provincial”, sentenció.

‘CHACHI VELÁZQUEZ ES UNA FUNCIONARIA PROTEGIDA’

Desde la banca de Encuentro Ciudadano insistieron en un punto que vienen señalando hace ya mucho tiempo: “la única cartera del gobierno de Alicia Kirchner que nunca asistió a brindar un informe en la Legislatura es la de Educación. Hoy directamente blindaron a ‘Chachi’ Velázquez desde el bloque oficialista, pero antes, la cartera de Educación fue invitada a la comisión de Educación y nunca asistió, ni siquiera han respondido a los pedidos de audiencia formal que realizamos como legisladores”, detalló.

“La educación es central en la vida de nuestras comunidades, nos preocupa enormemente porque el daño que se hace es muy profundo y el gobierno se sigue manejando de manera absolutamente autoritaria”, sentenció.

‘LA IMPORTANCIA DE REPASAR EL ARCHIVO Y HACER MEMORIA’

“Decíamos que los problemas son a esta altura innumerables, pero vale repasar algunos ejemplos para hacer memoria y tener dimensión de las cosas que pasan”, detallaron desde Encuentro Ciudadano. A continuación, se reproducen algunos puntos de manera textual:

1) “En el Informe de Gestión que presentó el gobierno hace tres semanas, quedó demostrado que el presupuesto de Educación está subejecutado; es decir, se invirtió para mantenimiento escolar mucho menos de lo que el propio gobierno asignó de presupuesto. De 34 mil millones de pesos asignados para Educación se ejecutaron solamente 10 mil en 6 meses y el propio ministro de Economía planteó que todas las partidas crecieron porque creció el ingreso de recursos a la provincia. ¿Cómo se explica y cómo es posible?”.

2) “Hace un mes y medio pedimos explicaciones a Educación porque los padres de los estudiantes con discapacidad nos plantean que sus hijos prácticamente no pueden asistir a clases porque no permiten el ingreso de los acompañantes terapéuticos en las escuelas y, a su vez, Educación no puede garantizar el acompañamiento. No obtuvimos respuesta ante un hecho que quedó en evidencia ante todos los diputados, cuando discutimos la nueva ley de discapacidad que se está trabajando en las comisiones. Esto es grave y es inadmisible”.

3) “A quienes además tenemos experiencia como docentes, nos preocupa enormemente la promoción automática de los estudiantes que, van pasando los años, y está demostrado que no aprenden los contenidos mínimos necesarios. El Consejo de Educación no da ninguna respuesta clara sobre esto”.