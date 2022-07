Durante el día de hoy varios concejales de Río Turbio viajaron a Río Gallegos para tener reuniones para solucionar distintas problemáticas de la comunidad. Según Carlos Godoy, concejal de Río Turbio, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “hoy hay una queja unánime de los vecinos de Río Turbio”.

Godoy comentó sus razones para no viajar con el resto de los concejales a la capital provincial “manifesté y sigo con la postura de que los funcionarios tienen que venir a Río Turbio para dar respuestas a las problemáticas que venimos aquejando”. Además, dijo “me parece que ya termino la etapa en la que viajamos y las respuestas no son suficientes porque hoy vivimos una realidad más delicada de lo que pasaba tiempo atrás”.

Para concluir el concejal de Río Turbio comentó la actualidad de la localidad “el municipio de Río Turbio sigue haciendo algunos arreglos que no corresponderían en el día de hoy, este recorrido me permitió ver que no estamos en condiciones para dar clases”. A su vez dijo “me parece que hoy es el momento que vengan, den la cara, se encuentren con los vecinos. Los que están viviendo en otra realidad son ellos, son muy obsecuentes y buscan cuidar su puesto de trabajo solamente”.