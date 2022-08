El tandilense Leonel Pernía y el cordobés Facundo Chapur, ambos con Ford Focus, protagonizaron hoy un final bochornoso, ya que no quisieron ganar la final de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN), para no penalizar por reglamento con la carga de kilos, y el santacruceño Sebastián Gómez, con Chevrolet Cruze, se quedó con el triunfo en la séptima fecha del calendario, que se corrió en el autódromo santiagueño de Termas de Río Hondo.



Sebastián Gómez, en comunicación con EL MEDIADOR dijo que en las grabaciones “se ve una importante falta de velocidad, por eso no me sancionaron a mí, porque ven que no tenía otra opción que hacer esa maniobra para no chocarlos”.

Gómez comentó sus sensaciones sobre la victoria en el fin de semana: “estoy supercontento, quizás no es la forma en la que se quiere ganar", pero “para nosotros, más allá de la victoria, el venir haciendo un podio hasta ese momento era muy bueno”.

Por otro lado, comentó sobre la maniobra que realizo, y le termino dando su séptima victoria en el TN “venía expectante, en la última vuelta yo no venía cerca, pero levantaron tanto que quedé ahí cerquita, para no chocarlos tuve que tirarme a la tierra”. A su vez dijo “me sorprende lo mucho que levantan, me sorprende y para no chocarlos en la recta lo único que pensé fue en tirarlo por la tierra”.

Para concluir el piloto riogalleguense de Turismo Nacional comentó sobre la llegada a Río Gallegos “superfeliz, hace muchísimos años que no va ninguna categoría nacional a Río Gallegos”. Asimismo, dijo “yo estoy feliz por eso, porque es la única carrera en la que yo duermo en casa”.