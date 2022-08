Pablo Grasso: "Queremos lograr una ciudad más limpia, más sana y saludable”

En su alocución comenzó destacando el trabajo que se realiza diariamente en el Vaciadero. Señaló que allí “a veces en las condiciones más difíciles, los trabajadores tienen que solucionar los problemas; y cuando no pasa nada o cuando no hay inconvenientes no se habla, pero sin embargo cuando hay algún problema enseguida los ojos están apuntando ahí. Y realmente la capacidad de reacción es inmediata. El orden y la prolijidad que se ha logrado durante este tiempo es gracias a cada uno de ustedes que siempre han puesto el hombro para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos”, resaltó.

Posteriormente, destacó el rol que está teniendo la empresa Nueva Santa Cruz en estos trabajos y en las transformaciones en materia de medio ambiente en la ciudad: “Es una empresa que vino a poder solucionar un problema histórico que teníamos, que no es únicamente una fuente de empleos, sino que es un trabajo muy articulado el que se hace con la gente del Vaciadero”, remarcó.

Después rememoró el trabajo que viene haciendo desde hace muchos años Germán Montero, de la Asociación Ambiente Sur, quien “nunca aflojó” en su tarea, al igual que mencionó el trabajo “apasionado” que viene haciendo en materia medioambiental el secretario de Estado Mariano Bertinat. “Todas peleas que nunca hay que abandonarlas” porque “esto no es una utopía, ni un verso, ni una cuestión demagógica hablar del cuidado del medio ambiente”, enfatizó.

Seguidamente, apuntó contra quienes se quejan “si tenemos que multar a alguien porque tira papelitos, y no es así, porque lo que queremos es que si vos no los tiras cuando te vas de vacaciones o cuando vas a otra ciudad, porqué lo haces en tu casa”, cuestionó; y luego resumió que lo que queremos con todo esto en definitiva es lograr “una ciudad más limpia, más sana y saludable”.

Más adelante, hizo hincapié en que Río Gallegos “es una de las pocas ciudades donde está funcionando la planta de reciclado, que tiene el equipamiento y la política empresarial e institucional para seguir adelante en la clasificación de la basura y poder tener de esta forma aquella economía circular”, subrayó.

Para el intendente también será importante en lo sucesivo “poder involucrar a la gente” en temas que van más allá de las acciones de concientización y buscar la forma de que participen ya que “ahora tenemos la aplicación” y todo esto con la intención de que sean los vecinos también “nuestros inspectores ambientales”, resumió.