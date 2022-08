De la propuesta participaron más de cincuenta emprendedores, artesanos y manualeros de Río Gallegos, en rubros que van desde gastronomía a herrería. Es importante destacar que fueron convocados por la cartera social santacruceña en el marco de la promoción de la producción local. Asimismo, la jornada tuvo su participación artística a través de la participación de números artísticos a cargo del grupo de malambo femenino y bombo a cargo de la profesora Antonella Espíndola; el grupo de Danza Jazz y Contemporánea de niñas y niños de la profesora Valentina Garrido; el cantante Octavio Ferreyra; y el cantautor Deked.

En este contexto, Misael Saldivia, emprendedor del rubro Herrería, quien se dedica a la fabricación de chulengos, biferas, discos, hachas y espadas entre otros productos metalúrgicos; manifestó: “Me fue bastante bien durante los dos días que estuvimos presentes; vendí mucho de lo que traje, y también otros productos más pequeños”. Asimismo, agregó que "esta es la segunda vez que me presento. Me gusta mucho el ambiente que se genera en este evento; porque además hay muy buena onda entre los emprendedores; siempre que me convoquen voy a estar”.

Finalmente, la secretaria de Estado de Economía Social, Noelia Reynoso, señaló que se dio una gran afluencia de público: “Realmente estamos muy satisfechos con esta nueva edición, porque se suman cada vez más emprendedores, y contamos con un gran compromiso del equipo de trabajo para brindar a cada participante las mejores condiciones para mostrar y comercializar sus productos. También agradecemos a los artistas que en cada edición nos acompañan”.