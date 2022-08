“Garfield” ya tiene fecha de estreno y Chris Pratt le dará su voz al travieso gato

Es uno de los gatos más conocidos del mundo infantil. Garfield, el fanático de las lasañas, tendrá una nueva película producida por Columbia Pictures de Sony. La voz del simpático felino será la del actor de Guardianes de la galaxia, Chris Pratt, que este año estrenó dos tanques de Hollywood como Jurassic World: Dominion y Thor: amor y trueno (Thor: Love and Thunder).

Por suerte ya se dio a conocer la fecha de lanzamiento que será el 16 de febrero de 2024 en cines, luego de que el proyecto diera vueltas por tres años.

A Pratt lo acompañarán poniendo su voz, Samuel L. Jackson (que lo veremos en la nueva serie de Marvel, Secret Invasion), quien le dará vida a Vic, el padre de Garfield. El guionista de la gran Buscando a Nemo, David Reynolds, es el encargado de escribir esta historia que contará con la dirección de Mark Dindal, quien ya hizo lo mismo con otra película animada, Chicken Little.

Recordemos que el personaje de Garfield fue creado hace más de 40 años en 1978 por Jim Davis, que comenzó como un personaje de una tira cómica. Allí era presentado como un perezoso gato naranja que le generaba todo tipo de problemas a su dueño, Jon Arbuckle, y volvía loco al perro de Jon, llamado Odie. Luego de que la historieta se publicara en más de 41 periódicos, el personaje de Garfield logró convertirse en una especie de ícono cultural y el cómic alcanzó el récord de ser la más distribuida en el mundo.

Pero no es la primera vez que Garfield salta al cine. Ya en 2004 vimos una versión híbrida entre animación y vivo que llevó el nombre del gato y su voz la puso Bill Murray (Perdidos en Tokio). Repitió su participación para la película de 2006, Garfield: A Tail of Two Kitties, ambas producidas por 20th Century Fox. A su vez, actualmente se puede ver alguna repetición del dibujo animado en el canal Nickelodeon.

Chris Pratt por su parte, es un viejo conocido del mundo de la animación y ya participó en proyectos similares, como ser la voz del popular héroe de videojuegos, Mario, y en otros films como The Lego Movie y Unidos, de Pixar. Actualmente, Pratt se encuentra en pleno rodaje de Guardianes de la galaxia, vol. 3. Por el momento no han sido publicadas imágenes ni tampoco contamos con un tráiler oficial de la película que llegará dentro de dos años.

