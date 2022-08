Lionel Scaloni se consagró como uno de los mejores entrenadores del mundo gracias a su recorrido en la Selección Argentina: el rosarino ganó la Copa América 2021 en el Maracaná contra Brasil y logró el primer título argentino en 28 años. Para colmo, menos de un año después, le ganó la Finalissima a Italia tras golearlo 3-0.

Scaloni cumplió 4 años al frente del seleccionado nacional y su gran sueño es ganar el Mundial Qatar 2022 que comenzará el 21 de noviembre en Medio Oriente. En diálogo con ESPN, se refirió a la lista de jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni habló de la lista para el Mundial Qatar 2022

Qué jugadores irían: "Si ves las listas nuestras últimamente, son siempre 26, 27, 28 o 29 jugadores y ahora podemos llevar 23... No descartamos nada porque no está bueno y no tendríamos que hacerlo. Está bastante claro que la lista saldrá de los que estuvieron con nosotros".

Su relación con Lionel Messi

"No tuve que llamarlo a Leo para que venga, con Aimar lo llamamos para decirle que asumíamos interinamente. Tocaba que se entere de boca nuestra. Cuando nos quedamos definitivamente, él decide volver y dijo que si lo convocábamos venía, fue todo muy natural. Él demuestra el amor por la Selección de la misma manera que lo ven dentro de la cancha. No sé si hubo alguna vez que haya jugado mal... Siempre da el grano de arena al equipo".

FUENTE: A24.