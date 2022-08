Tal como lo habían anunciado, el gremio docente de la educación técnica (AMET), desarrolla un paro total provincial hoy, miércoles y mañana. Este lunes tuvo lugar la reunión en el marco de la paritaria sectorial, pero según indicó el secretario general, Gustavo Basiglio, no recibieron "la propuesta salarial esperada".



En comunicación con EL MEDIADOR, Basiglio fundamentó el paro "como una actividad de lucha gremial para reivindicar los salarios del sector docente. Hoy por hoy necesitamos que nuestro salario nos permita llegar a fin de mes con alimentos, comida y etc."



Basiglio explicó que según el mandato recibido en asamblea, por localidades, en el caso de no recibir una propuesta favorable, "ibamos a realizar una jornada de protesta. Nosotros necesitamos otra propuesta, que de todas formas será llevado a asamblea y seguramente volveremos a la próxima reunión con una nueva respuesta"

Para concluir, el secretario general de AMET comentó sobre otras demandas que vienen realizando: “Nosotros constantemente estamos presentando notas con diferentes reclamos en lo que tiene que ver con lo edilicio, jubilaciones, liquidación de haberes, reclamos hay todos los días”.