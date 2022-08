Casados con hijos en el teatro: el 17 de agosto arranca la venta de entradas

La exitosa sitcom de Telefé "Casados con hijos" tendrá este año su esperada versión teatral y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de agosto.

La información fue confirmada por el actor Guillermo Francella, desde su rol de Pepe Argento, el padre de la familia, en un video que fue difundido en las redes sociales del canal televisivo.

En las imágenes se lo ve comartir una videollamada con el resto de los integrantes: Moni Argento (Florencia Peña), Paola Argento (Luisana Lopilato) y Coki Argento (Dario Lopilato).

Según lo previsto, la obra desembarcará en calle Corrientes a partir del 5 de enero, ya que la exChiquititas está a punto de convertirse en mamá por cuarta vez, junto al cantante canadiense Michael Bublé.

Hace un par de semanas, se conoció que la actriz Jorgelina Aruzzi se sumó al elenco, tras la polémica salida de Érica Rivas. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la sitcom, ya que hubo muchas especulaciones sobre quién ocuparía el lugar de la recordada María Elena Fuseneco.

Aunque la idea es que tenga un papel nuevo en la historia, muchos están convencidos de que vivirá un romance con Dardo, el personaje de Marcelo de Bellis.

¿Por qué no estará Érica Rivas en Casados con hijos?

Mucho se habló sobre la salida de Rivas de la obra, en una de sus últimas entrevistas la actriz fue contundente sobre lo que paso. “Me echaron por romper las pelotas”, disparó. También acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos, ya que los consideraba machistas.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo en el programa Caja Negra.

FUENTE: Ámbito.