Si bien cuenta con varios apodos, “Nica” es con el que muchos lo conocen y proviene del reconocido periodista Nicanor González del Solar.

Estudió en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UARG-UNPA) donde se recibió de Técnico Universitario en Comunicación Social en el año 1999.

Ejerció su profesión como periodista en los diarios Tiempo Sur y Prensa Libre. También se desempeñó en Magna FM y para diferentes radios de la ciudad realizó gran cantidad de coberturas y transmisiones deportivas, futbolísticas y sobre todo de automovilismo.

Actualmente trabaja para el Diario Nuevo Día, reconocida cooperativa de periodistas de nuestra ciudad capital, de la que es uno de sus fundadores. Asimismo, desde el año 2007 trabaja en comunicación institucional para la Municipalidad de Río Gallegos.

“Me sentí agradecido por el llamado. No me siento una personalidad, pero me lo tomé como que podía haberle tocado a cualquier otro vecino”, dijo sobre el llamado que recibió para ser partícipe de la propuesta.

“Están buenas estas cosas, siempre y cuando sea para darle a alguien la posibilidad de ganar algo importante. ¿Quién no ha soñado con ir a un mundial de fútbol alguna vez?”, planteó y agregó: “Esa es una ilusión que vale la pena”, reflexionó.

Quien quiera sacarse una foto con “Nica” puede encontrarlo en Radio Nuevo Día (Fagnano 123) hasta el mediodía, que será bien recibido ya que “no tiene ningún problema” en que se saquen una foto con él.