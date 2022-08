En las últimas horas, Claudio Tapia, presidente de la AFA, afirmó que los descensos "hay que cumplirlos" en la Liga Profesional de Fútbol. Estas declaraciones se dan en medio de la polémica por la modificación de los campeonatos en esta temporada y que la que viene.

"Nunca se habló de quitar los descensos, están firmados, hay que cumplirlos y siguen vigentes", le respondió el Chiqui Tapia a Télam durante un evento donde se comunicó la renovación de los auspiciantes para el campeonato femenino el próximo año.

De esta forma, el mandamás del fútbol argentino dejó en claro que se mantendrán al menos las dos plazas para bajar a la Primera Nacional, a pesar de los proyectos presentados por los otros directivos en los últimos días.

Actualmente, Patronato y Aldosivi son los equipos que están en los últimos puestos de la tabla y, si el torneo terminara ahora, perderían la categoría. Por su parte, Sarmiento, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, Platense y Godoy Cruz los siguen de cerca en la pelea por la permanencia.

Reunión en AFA: no trataron cambios y la Liga Profesional, por ahora, mantiene su formato

Este viernes, los directivos de la Liga Profesional se reunieron en el predio de la AFA con intenciones de tratar formalmente la posible modificación del formato del torneo. Sin embargo, el tema no fue discutido y parece haber quedado en stand by. ¿Hay o no hay cambios?

Por lo menos por ahora, la discusión parece estar enterrada. ¿El motivo? Simple, la falta de consenso. Es que, del lado de los "equipos grandes" pretenden un campeonato con 20 o 22 competidores y, además, consideran "peligroso" jugarse en la primera parte del año la clasificación a las diversas copas, ya que, en el caso de quedar entre el puesto 11 y 15, solo tendrán la vía de la Copa Argentina para entrar a la Libertadores y jugar el "reclasificatorio" para la Sudamericana.

Ante esta situación, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo (el más complicado en los promedios para el 2023) en un principio, no acompañarían la idea de retornar a los 30 equipos en la Liga Profesional.

El proyecto, que es llevado adelante por Eduardo Spinosa, presidente de Banfield y hombre cercano a Marcelo Tinelli, contempla la suspensión de los descensos en la presente temporada y acumular, una vez más, 30 equipos en la Liga Profesional, tal como ocurrió en 2015.

Por otra parte, se contempla la idea de mantener los descensos para esta temporada, pero con una reducción en 2023, cuando se pierdan cuatro plazas. El objetivo es conservar los dos descensos. Esta alternativa tiene un mayor consenso, aunque los equipos de mayor peso siguen sin aceptarla.

FUENTE: A24.