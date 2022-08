Este sábado en el edificio del Multimedio Tiempo, ubicado en Comodoro Rivadavia 175, se hizo entrega de los más de 600 juguetes recolectados en el marco de la campaña solidaria por el mes de las infancias. La entrega se hizo en conjunto con David Catrihuala, quien fue el nexo con las referentes de los barrios de Río Gallegos, que en comunicación con EL MEDIADOR, señaló: "estamos más que contentos y agradecidos con el acompañamiento de la gente"







En la búsqueda de que "no se agote la celebración en un solo día, los eventos del día de las infancias tienen varios episodios. si bien este finde hubo en el gimnasio Indio Nicolai, del barrio San Benito, para el 28 de agosto habrá una celebración en el barrio Bicentenario II en la calle 60, por parte de la ONG "Manos de Ayuda", el 10 de septiembre será otra de la "Red de mujeres Solidarias" en el predio de la calle 28 y luego el 16 de septiembre, en el barrio Madres a la lucha", enumeró.

Catrihuala destacó "el acompañamiento de los vecinos siempre es muy grande y en ese sentido también hubo personas que no tenían juguetes, pero se volcaron a través de otros mecanismos para brindar un par de pesos para comprar juguetes". De hecho, relata, se compraron alrededor de 70 nuevos juguetes con el dinero recaudado, también a familias particulares.







"Cuando se encaran trabajos desde la responsabilidad social empresaria, es importante que quienes forman parte del recurso humano, tengan igual ese compromiso social a la hora de poner en condiciones los juguetes que llegaban, repararlos, etc. Es un trabajo que se hizo de una manera satisfactoria y siempre bien recibido". Cabe destacar que los paquetes fueron entregados no solamente envueltos, sino también clasificados y etiquetados, para facilitar la posterior entrega por parte de las organizaciones barriales.



David trabaja abiertamente en campañas solidarias desde el año 2014, recolectando insumos de canastas navideñas, útiles escolares, etc. En un balance de este recorrido remarca que "siempre es la gente la que ayuda a la gente y si bien la solidaridad es grande, a medida que pasa el tiempo, "también es más grande la necesidad"



"Detrás de toda esta crisis económica actual, hay situaciones muy difíciles de privaciones donde las niñas y los niños son quienes primero las pagan, por eso es importante tener este trabajo de conciencia y de corazón".