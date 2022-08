Los incendios en el Delta del Paraná parecen no tener fin. Luego de semanas combatiendo el fuego, la región sumó hoy nueve focos nuevos y crece la preocupación por la cantidad de hectáreas perdidas y el daño medioambiental provocado. Por esa razón, y ante la magnitud del problema, el Servicio Nacional del Manejo del fuego (SNMF) convocó a 13 medios aéreos y a más de 130 brigadistas para colaborar con las tareas en el área.

Con el objetivo de fortalecer al operativo se utilizaron cuatro aviones hidrantes, cuatro helicópteros con helibalde y un avión observador del SNMF, tres helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa, otro perteneciente a la provincia de Buenos Aires, una embarcación de Parques Nacionales y un avión hidrante provisto por la provincia de Santa Fe.

Según el informe desarrollado por el organismo, Buenos Aires presentó cuatro focos activos: la zona del Delta, los departamentos de Zárate, Baradero, Campana y en cercanías al arroyo Los Laureles. Mientras que del lado de Entre Ríos seguían los incendios en La Chata, Negro, Dormilón y Vuelta del Caracol (Victoria) y en El Cuadro, Ybicuy, Islas y Savio (Gualeguay). A estos problemas se suma la provincia de Santa Fe, en la cual también permanecen activos tres focos en Los Zapallos Este y La Boca, en la capital provincial, y en la zona de Fefe, en San Jerónimo.

En esa misma línea, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible precisó que desde hoy se suman 35 brigadistas a los más de 100 que ya habían sido convocados por el SNMF y también un helicóptero más para colaborar con las tareas de combate del fuego.

En medio del difícil momento, el titular de la cartera de ambiente, Juan Cabandié opinó del tema y compartió su visión sobre la dificultad de controlar la situación en las 2.300.000 de hectáreas de la zona: “El tema de los focos está complejo, se están prendiendo entre 4 y 5 fuegos nuevos en distintos puntos del delta. Es una zona muy compleja donde no hay caminos, no hay población, no hay infraestructura, no hay comunicación”.

El funcionario también precisó cuánto tiempo considera que demorará en solucionarse el problema y la importancia de que llueva en el corto tiempo: “Por más que uno ponga todos los recursos es muy complejo, nos va a llevar varios días. Las precipitaciones van a aparecer en 20 días aproximadamente”.

A su vez, Cabandié no dejó dudas sobre cómo piensa que se originaron estos incendios. “No hay discusión al respecto, son por causas del hombre y cuestiones económicas, vinculadas a intereses económicos, tanto productivos como inmobiliarios y ganaderos”, aseguró.

A pesar del surgimiento de nuevos focos, hay quienes mantienen la esperanza. Así lo refleja el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, quien dio un análisis de la situación actual: “Los focos que permanecen activos están un poco más aliviados, aunque no demasiado en un contexto de una situación muy crítica. Tuvimos la posibilidad de controlar un foco muy complejo en la zona de las islas de San Fernando y en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está frente a Campana. Los focos en San Pedro siguen siendo importantes”, detalló el viceministro de Ambiente en declaraciones a LN+.

Más allá de la situación actual, Federovisky habló del futuro del país y como la región se ve afectada con el correr de los años: “Hace tres años y medio que la Argentina está padeciendo una sequía muy importante, que en esa zona se expresa mucho más. A esto se suma la bajante del río Paraná, que conspira con esa situación. Además de que conspiran todos aquellos que inician el fuego que, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, son intencionales”.

Como medida de prevención para el futuro, el viceministro señaló que la cartera de Ambiente pidió al registro de la propiedad de la provincia de Entre Ríos los datos catastrales para poder identificar a los dueños o a quienes trabajan en los lugares donde se inician los incendios.

