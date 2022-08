Daniel Peralta: "No me ofrecieron volver a YCRT, pero si lo hicieran diría que no"

El exgobernador Daniel Peralta brindó una extensa entrevista a EL MEDIADOR.



Compartimos algunas frases destacadas



Consultado sobre las reuniones y conversaciones con otros dirigentes políticos: "Con Javier Belloni hemos recuperado y un espacio de ida y vuelta. Tenemos un diálogo fluido"



"Hablo mucho con Pablo Grasso, es una persona que le está metiendo mucha pila a la gestión. Hablo con diputados. A veces me llama Kaky, teníamos una amistad en función de su intendencia".

Peralta se refirió a su relación actual con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Hemos compartido ocho años de gestión con ella, y un poco más también. Las discusiones con ella siempre fueron frontales, nunca con golpes bajos o chicanas. Cristina es una mujer con la que hoy hay un lugar de poder reflexionar. Fue un gusto de haber podido hablar con ella "



Sobre la transmisión en vivo de la vicepresidenta, "Derecho de Defensa. Causa Vialidad": "La vi muy aplomada. Préstenle atención a las profesoras y profesores de la Universidad Nacional de Avellaneda, la certeza con la que escriben este juicio. Comparto gran parte de lo que los técnicos opinión sobre esto"

"No se puede juzgar dos veces a una persona por la misma causa. Este es un juicio político y no se la puede juzgar desde el poder judicial. A la política la juzga la gente cuando te vota o te deja de votar"

"Quieren proscribir a Cristina"

"A Massa lo vi claro, certero. A la inflación no se le puede agregar una devaluación. La gente está esperando un refuerzo en los bolsillos, rápido. Al mismo tiempo hay que prestar atención a la macroeconomía"

Consultado por la actualidad y futuro político.

"Hay un tiempo político y uno institucional, para todo. Lo que esté a mi alcance para poder hacer, lo voy a hacer, pero sin estar en el cargo. No me ofrecieron volver a YCRT, pero si lo hicieran diría que no"

"No lo estoy pensando. "No voy donde no me llaman. Voy a estar donde sea necesario. Creo en el destino y creo que cada uno lo tenemos marcado. Las ganas no se me van nunca, porque la política es mi vida, pero se puede hacer política desde muchos lugares"

"Es tiempo de que se dé la renovación"



"La elección del año que viene va a ser muy difícil. Santa Cruz no es una isla. Hay una oposición fuerte, la última elección no fue muy feliz. Hay muchas cosas que resolver"