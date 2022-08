Este domingo y mientras se mantenía la tensión en los alrededores del domicilio del Barrio de Recoleta de Cristina Fernández de Kirchner, donde los militantes que fueron a respaldar a la vicepresidenta de la Nación se enfrentaron a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Alberto el Indio Solari le envió un mensaje al ciclo Conflicto de intereses, de C5N, para dar su opinión sobre el tema.

El martes pasado, después de que el fiscal federal Diego Luciani pidiera que la ex presidenta fuera condenada a 12 años de prisión y tuviera inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública, el exlíder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota había repudiado la actitud de la Justicia con un comentario que escribió en un posteo de Wado de Pedro. “Se nota mucho señores jueces y fiscales que no quieren escuchar la verdad. Hoy a las 11 habla Cristina”, escribió el Ministro del Interior luego de que el tribunal rechazara el pedido de la funcionaria para ampliar su indagatoria. A lo que el cantante y compositor respondió: “Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”.

En esta oportunidad, en tanto, se pudo escuchar la voz del propio músico, gracias a una gestión de su esposa, Virginia Mones Ruiz. “Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la Justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo contra la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos, en circulación exigida, como los que sufrió en otros momentos. Pero en este momento han pasado una línea”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Estoy hablando de la Justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave que es que no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Yo no voy a ahondar en detalles porque todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo que es de una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero es recordarles, a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar, los señores estos, son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social”.

Cabe recordar que, tras el pedido de Luciani, quien acusó a Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez, Pablo Echarri había sido el primer famoso en manifestarse a través de su cuenta de Twitter en su apoyo. “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…”, escribió el actor. Y despertó todo tipo de comentarios, como la respuesta que le dio el legislador porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán.

“Si no hay Justicia qué quilombo se va a armar”, retrucó el lunes por la tarde el político, subiéndose a una captura de una foto del protagonista de Art con sus textuales. En el tuit siguiente, el esposo de Carolina Pampita Ardohain agregó: “De un lado tres toneladas de pruebas, del otro el relato kirchnerista. Justicia para el pueblo argentino es Cristina Kirchner y su asociación ilícita tras las rejas y lejos del poder. 12 años e inhabilitación perpetua”.

FUENTE: Infobae.