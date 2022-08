De profesión cocinero en la actividad petrolera desde hace cerca de treinta años, Mansilla es una persona incansable a la hora de aportar y contribuir en distintas actividades sociales benéficas en Río Gallegos.

Respecto a la elección de su persona, señaló “la verdad es que no me ha sorprendido esta designación, porque el Intendente Pablo Grasso siempre me ha convocado cuando hay actividades municipales, siempre soy tenido en cuenta al igual que otros vecinos de esta ciudad”.

Además Mansilla indicó que “esto es una oportunidad y un regalo una lindo porque sabemos lo lejos que esta Qatar y los costos. Entonces poder acceder a un mundial de fútbol y ver a la Selección Argentina quedará como un lindo recuerdo para el afortunado que salga en este concurso”.

Respecto a su impresión de cómo ve a la ciudad capital en la actualidad, Mansilla indicó: “veo a la ciudad muy linda, tenemos un intendente joven que trabaja mucho, que piensa en su ciudad, en los vecinos, veo mi ciudad que está avanzando, que está cambiando, que se hacen cosas lindas, pasaron muchos años que no teníamos este tipo de crecimiento. Obvio que faltan cosas, pero tenemos que entender que la ciudad estuvo olvidada y ahora se está recomponiendo la imagen de Río Gallegos, ya que nuestros vecinos merecen estar muy bien”.

Para aquellos vecinos que se quieran sacar una foto con Enrique, lo pueden contactar vía redes sociales o al celular 2966-228049.