El lamentable fallecimiento de la concejal Andrea Yapura, en la localidad de Las Heras, conmovió a toda la comunidad. "Hoy la tristeza es muy grande, pero me llevo la fortaleza, la templanza y la capacidad de diálogo que demostrarte siempre en tu función pública y en la vida. HASTA SIEMPRE QUERIDA AMIGA", había publicado en sus redes Carambia.



Tras la triste noticia, su lugar había quedado vacante en el Concejo Deliberante de la localidad. En comunicación con EL MEDIADOR, Mauricio Gómez, secretario de Gobierno del Municipio de Las Heras, señaló que “Walterina Pacheco es la persona que sigue en el listado cuando se presentó su lista, no fui candidato de esa lista, por lo que corresponde por el cupo femenino que ella asuma”. A su vez, dijo, “en caso de que Walterina no asuma, sería la quinta en la lista quien asuma, Cecilia Vázquez, hasta el momento no hay noticia sobre algún tipo de renuncia y asumiría el caso”.

Gómez comentó sobre el fallecimiento de Andrea Yapura “la noticia fue lamentable, estuvimos siguiendo el tratamiento de una amiga, una concejal, hija del pueblo, fue una situación muy dura para nosotros. Aún no se supera la partida de ella”. Además, dijo “la noticia para toda la provincia fue muy dura, pero creemos que la voluntad de ella era que continuemos como lo venimos haciendo y trabajando por su pueblo”.