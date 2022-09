El titular del Poder Legislativo destacó la “grandeza de diputados y diputadas que apenas sucedió este intento de magnicidio comenzaron a solicitar una Sesión Extraordinaria y que luego de un consenso general pudieron acordar un texto que fue votado por unanimidad”.

Durante el encuentro parlamentario en el que además de la totalidad de Legisladoras y Legisladores estaba presente la Gobernadora Alicia Kirchner, el Vicegobernador indicó que “la respuesta a este hecho de violencia inusitada la respuesta del pueblo de santa cruz es nuestra defensa de las Instituciones, la defensa de la República” y explicó que “cuando para imponer una idea se utiliza la fuerza es porque lamentablemente el poder de la palabra y las ideas se matan; nosotros como espacio político y como todos los demás espacios que forman parte de la Cámara dijeron no queremos violencia”.

“Nuestro país ha sufrido mucho para adoptar a la democracia como sistema de gobierno y eso hay que defenderlo, pensamos diferente; pero todos coincidimos en la Argentina de la no violencia donde todos podamos vivir en paz”, acotó el titular del Poder Legislativo.

“Gracias a Dios esas balas no salieron de esa pistola, sino la discusión sería otra, intentemos mantener esta armonía, esta democracia. Estoy convencido de que en esta situación salimos todos juntos con el acuerdo de todos, no hay un país una provincia para algunos, y para ello hay que buscar consensos, por la fuerza no se pueden discutir ideas”, finalizó Eugenio Quiroga.