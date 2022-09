El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció este viernes para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y destacó que el detenido "afortunadamente no sabía manipular armas de fuego".

"A pesar de mis diferencias con la vice argentina, no le deseo eso. Espero que el hecho sea correctamente investigado. Y afortunadamente el tipo no sabía manipular armas de fuego, si supiera, hubiera tenido éxito en su intento", dijo Bolsonaro al diario Correio de Povo, en la exposición agrícola Expointer en Esteio, estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Argentina y Uruguay, donde defendió que la población pueda adquirir armamento libremente.

"Ya mandé un comunicado. Cuando me acuchillaron hubo gente que se alegró. Lamento. Hay gente que intentó vincularme a este problema", comentó el mandatario brasileño a periodistas.

Bolsonaro fue el último jefe de Estado de la región sudamericana en expresarse frente al atentado sufrido por Fernández de Kirchner y comparó su situación personal con la de la vicepresidenta argentina.

"Es con preocupación que lo digo, no queremos eso para nadie. Pasé por un momento difícil en 2018 y casi muero. Que se investigue todo en Argentina", dijo el mandatario, que agregó que no tiene "ninguna simpatía" por la vicepresidenta.

FUENTE: A24