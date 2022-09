En el mes de agosto se realizaron las Olimpiadas del Cono Sur en Chile, en donde el equipo argentino, con representación santacruceña de Ignacio Naguil, se quedó con la medalla de plata. El joven de 16 años, estudiante del colegio Fátima de Río Gallegos, se prepara ahora para una instancia internacional en Bogotá.



En comunicación con EL MEDIADOR contó que entrena dos o tres horas por día, pero ahora, "son unas 9 horas por día, para prepararme para la nueva competencia"



“La preparación es bastante constante, los últimos entrenamientos que hago, consisten en buscar, resolver problemas, o leer teoría de algo que no sé”.



Sobre la preparación para la Olimpiada Iberoamericana “el 25 de septiembre al 1.º de octubre estaré en Colombia, rindiendo. La Olimpiada de Argentina organiza un entrenamiento días antes de la Iberoamericana, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, son 5 problemas al día y nos dijeron que el jueves harán un simulacro con las mismas circunstancias de la prueba”.

Para concluir el estudiante de Río Gallegos comentó sobre el origen de su gusto por la matemática “desde chiquito me gusto la matemática, mi papá me enseñaba y le empecé a agarrar el gusto, desde 4º grado empecé a competir en las Olimpiadas”. A su vez, comentó sobre su intención de realizar una carrera universitaria “seguramente sea muy relacionado con matemáticas, es lo que más me gusta de chiquito y me imagino estudiando algo relacionado con esto”.