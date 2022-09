Ignacio Palma convocado a la Selección Nacional de pesas

Se confirmó la convocatoria de "Nacho" a la Selección Argentina de la disciplina, marcando un hito para este deporte. Con un sentido posteo en sus redes sociales, su coach Eduardo Nieva señaló: "Felicitaciones para nuestro atleta Ignacio Palma por la convocatoria a la selección nacional para competir en el sudamericano en Lima Perú. Toda tu dedicación tiene su recompensa"

En virtud de este anuncio, EL MEDIADOR dialogó con su formador, quien acompaño cada paso de Ignacio Palma y que hoy se corona con una convocatoria nacional, indicó: "Esto es un premio al esfuerzo y la perseverancia. Hace muchos años que viene entrenando, le tocó pasar por momentos muy difíciles, sobre todo en pandemia, en un deporte tan particular como lo es el levantamiento de pesas, que requiere de mucha tensión, técnica y mucha supervisión para hacerlo dentro de los marcos de la salud"

El anuncio fue realizado por la Federación Argentina de Pesas y es con miras a los Panamericanos Sub 20, Sudamericano Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la disciplina a realizarse en Lima, Perú, desde los días 19 al 23 de octubre.

Más adelante, en su diálogo con el diario de Santa Cruz, Nieva precisó: "Todo esto es posible gracias al acompañamiento de su familia, a quienes desde su cuerpo técnico estamos profundamente agradecidos. Para él es una alegría muy grande, contar con su primer Torneo Internacional, ya que está alcanzando una madurez deportiva que le va a permitir catapultarse y proyectarse como atleta de alto rendimiento"

Con una enorme responsabilidad, compromiso y dedicación, Ignacio Palma marca un acontecimiento histórico para el levantamiento de pesas de Santa Cruz y de la Patagonia. Aquel joven que durante la pandemia y a través de las redes sociales de un vecino se lo vio entrenar de noche y con nieve, hoy llega a la Selección Argentina cumpliendo el primero de muchos sueños que aún tiene por delante.