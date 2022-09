Luego de lo que fue el triunfo de la selección argentina ante Jamaica en Nueva Jersey, que sirvió para cerrar la gira por Estados Unidos previo a la disputa del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni se refirió a la posible continuidad al frente del combinado nacional y Claudio Tapia confirmó el acuerdo hasta la Copa del Mundo de 2026.

“Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”, fue el mensaje del Chiqui en las redes. A pesar de que el entrenador no quiso dar por sentada la firma de su renovación, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino informó que está sellada.

Apenas consumada la victoria 3-0 frente a los jamaiquinos (tantos de Julián Álvarez y Lionel Messi -2-), Scaloni precisó: “Tengo ganas de seguir. Quién no va a querer seguir en una selección como la Argentina. Con el presidente tengo la mejor relación. Estuvimos reunidos. Está encaminado y lógico que habrá cosas que aceitar. Pero las ganas están y más con la predisposición de un grupo que se brinda de esta manera”.

En la misma sintonía, el líder del cuerpo técnico que cumplió los cuatro años de mandato a cargo de la Albiceleste, ahondó: “Para mí es básico y fundamental no depender tanto de los resultados y eso es lo que cambió en este último tiempo. Si no fuera por los resultados yo no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Lo bueno es pensar en un proceso y no tomar algo adverso por un resultado. En un país como la Argentina que es tan futbolero y que ese mensaje se haya captado soy un agradecido al presidente y de la gente que nos brindó su apoyo. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor”.

En TyC Sports, medio oficial durante la transmisión, revelaron que Tapia atravesó la zona mixta y al ser consultado por el tuit que compartió, se limitó a responder: “Buenas noches”. Más allá de la incertidumbre que pudieran llegar a generar las declaraciones de Scaloni, quien no confirmó al 100% la noticia, y que el Chiqui evitara oficializar en persona la misma, todo está encaminado para que independientemente del resultado que Argentina obtenga en Qatar 2022, el cuerpo técnico continúe.

Algunos referentes del plantel se refirieron a la noticia que se dio a conocer en la medianoche argentina. Rodrigo De Paul, quien ingresó en el complemento en el amistoso, valoró: “No sabía lo de la renovación. Nos pone muy felices, él fue el que empezó todo esto. Es muy importante. Es la cabeza de este equipo y construyó todo desde cero. Cuando empezó el proceso había muchas dudas. Algunas eran lógicas porque éramos muchos nuevos y otras dañinas. Logramos títulos, el invicto, hay mucha ansiedad, pero hay que saber manejarla”.

Por su parte, Nicolás Otamendi manifestó: “Lo conocemos y es un entrenador que está constantemente exigiéndose a él mismo y a nosotros para que el jugador que le toque jugar lo haga de la mejor manera. Es bueno que pueda continuar”.

