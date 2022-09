El rapero Trueno (20) estrenó su concierto para el Tiny Desk -grabado en el colorido Caminito del barrio porteño La Boca-, en el marco de esta segunda edición que presenta la radio pública estadounidense NPR del ciclo "El Tiny" dedicado a la música y la cultura latina.

En su presentación, el joven cantante argentino interpretó "Dance Crip", "Bien o Mal", "Tierra Zanta", "Argentina" y hasta exhibió sus credenciales con un encendido freestyle y una dedicatoria para aquellas "islas que me cantan tango, porque fueron y son nuestras" en alusión a Malvinas.

“Bienvenidos a La Boca, es el Trueno quien les habla. El barrio del que soy oriundo, donde yo nací, donde me formé, donde me hicieron ser quien soy, donde me junté con mi 'ñeri', con mi padre, donde viví toda mi vida. Esto es el Tiny Desk, desde el barrio de los conventillos, el barrio de los inmigrantes y de los colores. Directamente para todo el mundo. No sé si estoy bien o mal, pero represento igual", abrió el Truenito.

Al presentar "Tierra Zanta", la canción que grabó junto a Víctor Heredia, sentenció que en América Latina "somos todos hermanos" sin importar "del país que seas" y añadió sobre su arte: "Directamente de Latinoamérica para todo el mundo. Somos lo que más se la aguantan, los que nacieron en la selva entre animales y plantas. Somos de donde solamente soñamos con un plato de comidas y unas llantas. Si me preguntan quien soy, soy mi tierra santa".

El joven Mateo Palacios Corazzina, quien días atrás fue nominado en los Grammy Latinos dentro de la categoría "Mejor Canción de Rap/Hip Hop" por "Dance Crip", sigue enfocado en llevar su música a otras latitudes.

A comienzos del mes, interpretó junto a J Balvin en el estadio de Los Ángeles Rams su último éxito "Un Paso" en el evento de apertura de la nueva temporada del fútbol americano.

Además anunció que entre noviembre y diciembre de vuelta por Estados Unidos para llevar su música a escenarios de Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

Con entradas agotadas, cerrará el "Bien o Mal World Tour" que lo llevó a ciudades como Londres, Madrid, Barcelona, Bogotá y Sevilla, con dos fechas en el estadio porteño Luna Park, el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

FUENTE: Télam.