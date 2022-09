Pronóstico del tiempo en Santa Cruz: “Octubre comienza con buenas condiciones”

La llegada del mes de octubre se espera con ansias, ya que inician los días lindos y las temperaturas agradables, para realizar diferentes actividades al aire libre. Oscar Bonfili, miembro del Servicio Meteorológico Nacional, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR expresó “vamos a tener un fin de semana tranquilo”.

Bonfili brindó detalles del tiempo para el fin de semana: “En general para toda la provincia no se espera precipitaciones hasta la semana que viene, eso no significa que no pueda haber alguna aislada, pero habrá nubosidad y algo de viento”.

“El fin de semana es más o menos parejo para toda la provincia, con mejores condiciones en zona central y cordillera”, puntualizó.

A modo de cierre, el miembro del Servicio Meteorológico Nacional aseguró “durante estos días mantendremos las temperaturas, en la zona sur se mantendrá entre los 3 y 15 grados durante los tres días con momentos de sol y otros de nubosidad”.

"En la zona norte tendrán temperaturas más bajas que en la semana y se mantendrá entre los 3 y 16 grados”, cerró.