El sábado en Las Heras, la mesa de "Cambia Santa Cruz" desarrolló un nuevo encuentro para "reafirmar el Frente en unidad y con el trabajo que se viene por delante", señaló el referente de ARI en Santa Cruz, Pedro Muñoz. "Más allá de las candidaturas personales que podrían surgir, el encuentro fue "altamente positivo. Participamos todos los partidos nacionales, provinciales y vecinales que conformamos cambia Santa Cruz", explicó.



"Los encuentros son necesarios porque no solo reflejan el interés, la voluntad, sino que resultan importantes para ir aunando criterios para el interior. Para que el mensaje y las estrategias sean unificadas", explicó.



Muñoz analizó que "el escenario hoy no está fijo y no depende de Cambia Santa Cruz. A nivel nacional con el tema de las PASO hay un fuerte debate. Podemos analizar los posibles escenarios ante la perspectiva de que nos encontremos con una escena totalmente diferente a la de 2019 o no. En los escenarios posibles, las estrategias son distintas. Una elección sin paso daría la posibilidad de elaborar un régimen electoral interno".



Consultado sobre la posibilidad de conformar una alianza con el espacio SER Santa Cruz que conduce el diputado provincial y sindicalista petrolero Claudio Vidal, el referente del ARI Santa Cruz fue contundente: "Nosotros somos este frente. Cualquier incorporación pasará por la definición de la mesa. Cualquier partido que quiera integrarse al frente pasará por una definición colectiva de todos los que participamos como partido. No basta con la cuestión electoral, sino también de confianza y de criterios comunes".