La localidad le debe su nombre al cercano cerro. Suele decirse que el nombre Chaltén proviene de la lengua tehuelche y significa "montaña humeante" o "montaña azul". Tiene como fecha de fundación el 12 de octubre de 1985, día en que el gobernador Arturo Puricelli, firmó el decreto que ordenaba su creación, con el fin de promocionar el asentamiento poblacional en la zona cordillerana de la provincia, por entonces con cercanos sectores en disputa con Chile.



En comunicación con EL MEDIADOR, el Dr. Arturo Puricelli señaló que "era un desafío, porque muchas personas se ocuparon de decir que esto era una decisión personal, que tenía un egoísmo de gloria personal. Nosotros teníamos la mejor de las intenciones"



Puricelli recuerda que el día anterior, el presidente de Administración de Parques Nacionales amenazó, mediante un telegrama, someter al gobernador a la justicia penal si lo fundaba "por haber invadido la jurisdicción de Parques, pero yo estaba muy convencido de lo que hacía"



"Sabíamos que era importante concretarlo rápidamente, porque en cuatro o cinco años iba a estar el nuevo laudo" La decisión de fundar el pueblo nació a partir del "Tratado de Paz y Amistad" que se firmó con Chile en el 85 "y del cual yo estaba muy de acuerdo, pero el canciller Caputo cometió algunos errores y concesiones sin sentido, entre ellas la parte del tratado que permite que los laudos ya limitados, pudieran ser objeto de revisión cada cinco años", explicó el exgobernador.



Consultado sobre cómo ve a El Chaltén en la actualidad, Puricelli señaló que lo encuentra "crecido, con mucho potencial"



"Siento que está de alguna manera encorsetado en su espacio, porque Parques Nacionales en 37 años solamente cedió a la municipalidad el año pasado, las primeras 11 has que habíamos fijado nosotros por ley. Es una población que atiende más de 6 mil turistas por año y tiene 2 mil personas para prestar servicios a ese turismo. Indudablemente, esa gente que se quiere quedar, hoy están viviendo en muy precarias condiciones. Con esto se la empuja a que vengan visitantes a prestar servicios y que se vayan. Y eso no significa arraigo", remarcó.



"Creo que hay que armonizar el crecimiento poblacional con políticas ecologístas y medioambientales pero no limitarlas al nivel de tener que llegar a estas circunstancias".