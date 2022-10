En la jornada de este jueves se llevó adelante una asamblea donde la Asociación de Taxis de Río Gallegos resolvió concretar un paro de actividades el próximo lunes 17 de octubre. Los motivos de este paro los explicó Juan Ojeda, el delegado de la Federación Argentina de conductores, quien habló con EL MEDIADOR comentó “hace rato veníamos solicitándole un encuentro al intendente de Río Gallegos, intentamos juntarnos con él porque han venido pasando algunas cosas que tiene que resolverlas él”.

“No son cosas que afectan al usuario, nosotros pedimos una ayuda en actitud a raíz de la situación que vivimos a nivel mundial y económico”, comentó y siguió: “Ojalá que no se dé el paro, nosotros queremos trabajar, dependemos de mucha gente que va al trabajo porque todavía no se regulariza el tema de los colectivos, queremos que nos atienda el intendente Pablo Grasso, yo espero que en el transcurso de la tarde nos vamos a poder juntar”.

“En dos horas se soluciona todo el tema, es una cuestión que a nosotros nos oprime mucho, venimos de la pandemia, necesitamos que nos dé una mano. El tema de licencia de los adultos, dos años más para la brecha de los autos para trabajar”, apuntó.

“Nosotros tenemos un lapso de vida de 10 años de los móviles, estamos pidiendo dos años más, en todo el país han pedido 5 años por lo económico y nosotros pedimos 2, son 20/25 autos los que tienen renovar, que son año 2012”, explicó Ojeda.

Luego, comentó que “hablamos con Fuhr, quien está de acuerdo, ahora queda del lado del intendente para cambiar la Ordenanza. Nosotros hoy no podemos cambiar una unidad, sí la podemos mejorar”.

Entre otros inconvenientes del sector, expresó “tenemos problemas con la gente de 65 años que tiene problemas para renovar su documentación, a esa gente no podemos mandarla a jubilar a la casa. Hay varias cosas más, nosotros chocamos y solicitamos una autorización para subir a otro auto para que nuestro auto sea reparado, y no la tenemos, son cosas que él puede darle una solución”.

“La licencia de taxis también hay muchas patentes caducadas, son cosas que solo el intendente las puede solucionar, no es nada grave. No pedimos plata solo sentarnos a dialogar”, apuntó el delegado de la Federación Argentina de conductores.

En caso de que el intendente Pablo Grasso no se comunique con la Asociación de Taxis de Río Gallegos, comentó “sería vergonzoso que no nos reciba, hace un mes venimos pidiendo hablar con él. Si no nos atiende el paro se concreta con cierre de casillas hasta que nos atienda”.

“Siempre fue complicado con nosotros, se han pasado dos o tres días de negociaciones como pasó con la tarifa, pero nos ha costado mucho hablar con él”, concluyó.