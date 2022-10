Durante la ceremonia se dio lectura a la salutación enviada por la Diputada Provincial Karina Nieto, Presidenta del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Asimismo se reconoció los años de militancia de Juan Orlando Tureuna, Félix Avilez y Mario Albornoz, Laureano Nicanor y de las distintas agrupaciones justicialistas de Río Gallegos.

Al momento de las palabras, Pablo Grasso destacó el acompañamiento de la militancia política más allá de las redes sociales y los medios de comunicación y resaltó que “hoy queremos recordar a todos los militantes y compañeros que no están con nosotros y que estuvieron toda la vida apretando el puño bien fuerte en los momentos difíciles, cuando nadie creía que desde estas latitudes de la Argentina, una persona joven y pujante, siendo Intendente de esta ciudad, pudo ser gobernador de esta provincia y con esas mismas ganas pudo convencer y llegar a la Presidencia de la Nación” en referencia a Néstor Kirchner.

Luego aseguró que “no fueron casualidades, fueron momentos históricos donde muchos compañeros y compañeras que estaban al lado de él, comprendieron la consigna que esto se transforma con la militancia, con el 17 de Octubre y con cada uno de los días en los que vayamos bien al frente y con la mano en el corazón, sabiendo cual es nuestro proyecto político, que nosotros nos preocupamos por el otro, sabiendo que no hacemos demagogia, sabiendo que cada lugar no es para calentar la silla sino para hacerse escuchar en los barrios, sabiendo que se puede transformar cada lugar pero hay que seguir convenciéndose y entendiendo que con los medios de comunicación o con hacer algún spot publicitario no se puede reemplazar a la militancia”.

En este sentido, enfatizó que “la militancia no se reemplaza por nada, la militancia siempre va estar presente, se siente de corazón, está en cada uno de nosotros, en la República Argentina, en Néstor Kirchner” y cerró afirmando que “hay que seguir manteniendo viva la llama de la militancia por Néstor, por Cristina, por muchos de ustedes, para seguir transformando la ciudad, la provincia, el país y seguir haciendo grande Latinoamérica”.

Brancatelli recordó a Néstor y Cristina

Luego el periodista Diego Brancatelli destacó la participación y la militancia a la vez que recordó la figura del Ex Presidente Néstor Kirchner al señalar que “la causalidad y casualidad me trajo a estar en Río Gallegos un 17 de Octubre, lo cual es muy importante para quienes le fuimos y le somos leales a Néstor, a Cristina y a este proyecto nacional y popular, ahora siguiendo los pasos de Pablo (Grasso) que sin dudas tiene un presente extraordinario y un futuro muchísimo mejor”.

También Brancatelli recordó que “en el 2003 creamos una agrupación en Escobar, creyendo en Néstor cuando nadie creía y Néstor termino siendo el mejor cuadro que nos ha dado Latinoamérica a nivel político”.

Finalmente el periodista señaló: “hoy estoy en este lugar tan importante para el PJ y en esta ciudad tan afecta y sentida, simbólicamente relacionada con el proyecto que amo y que voy a defender con todo mi corazón, cualquiera sea la profesión y el lugar que me toque estar, es un día especial”.