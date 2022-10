Por su parte, el judo santacruceño se hizo un lugar en las semifinales con Desirée Polaco. Respecto al Handball, el equipo Sub 14 Masculino venció a San Luis por 22 a 18; en la versión de playa, en masculinos se impusieron a Tucumán por 2 a 0.

Respecto al Beach vóley Sub 14 Masculino, Santa Cruz venció a Catamarca por 2-0. En Vóley Sub 15, el equipo provincial venció por 2 a 0 a provincia de Buenos Aires.

En referencia al Bádminton en singles masculinos vencieron a Salta y Corrientes; en femeninas superaron a Tierra del Fuego y Neuquén. En dobles femeninas, las santacruceñas vencieron a Salta y a Córdoba en los respectivos turnos. En la categoría masculina, superaron a San Juan por 2 a 0. En la versión para personas con discapacidad, y en dobles mixtos, Santa Cruz se impuso ante Corrientes y Entre Ríos.

Continuando con la disciplina de Lucha Olímpica, Juan José Olmedo ganó 1 de dos encuentros. En Básquet, el equipo masculino U15 venció a Ciudad de Buenos Aires en tiempo suplementario. El Básquet 3x3 Femenino de Santa Cruz venció a Entre Ríos por 12 a 5. También en femeninas, pero categoría U17, las santacruceñas vencieron a Neuquén por 78 a 31. En masculinos 5x5 U17, vencieron inicialmente a Santiago del Estero por 62 a 55, y cayeron ante Entre Ríos en un partido ajustadísimo con un tanteador final de 46 a 49.

En Ajedrez hubo triunfos de la mano de Malen Geréz, Francisco Vargas, Alex Colque, Karen Alarcón, Sofía Cayo, Valentina Fernández y Valentín Ábalos; destacando también la gran participación de Andrés Pintos, Yamila Sorrosua, Joaquín Godoy y Martín Cabañas. En la variante por equipos Sub 14, finalizó con un empate de 3 a 3 con San Juan. En categoría Mixta Sub 16 Ajedrez, finalizó con un 3 a 2 sobre Santiago del Estero.

La jornada para el Hockey Sub 14 Masculino inició con un empate con Neuquén, definido por penales a favor de los neuquinos. En Femenina se dio un empate con San Luis, finalizando con el triunfo del equipo puntano en los penales. El Rugby Masculino M16 empató por 10 a 10 con La Rioja, clasificando en su zona por diferencia de puntos. En categoría Sub 14 de Futsal Masculino, el equipo santacruceño venció por 2 a 0 a Tucumán.

En cuanto al deporte para personas con discapacidad, nuestros deportistas tuvieron un alto desempeño en el primer partido de Boccia categoría Bc3, por parte de Braian Villarreal en su encuentro ante Santa Fé. En cuanto a la Natación PCD, Abel López finalizó en 6° lugar en los 25 mts espalda. Respecto al Atletismo, Diego Pérez obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de bala pc; Juanico Natanael quedó quinto en salto en largo categoría sub 16; Thiago Miller obtuvo el segundo lugar en los 80 mts motor sub 14; y Andrés Catrileo el primer puesto en Lanzamiento de Bala Sub 16 visual.