Los jubilados, pensionados y retirados de la Administración Pública en todo el ámbito provincial eligieron este viernes representante en el directorio de la Caja de Previsión Social (CPS). 18 mil personas estaban habilitadas para votar, pero solo el 14.24% se acercó a sufragar. Tres listas se presentaron y la Lista Nº 3, encabezada por Viviana Carabajal, se impuso con el 46,68 por ciento (1241 votos).



En comunicación con EL MEDIADOR, VIviana Carabajal dijo que "es una felicidad enorme y una doble responsabilidad que me han dado con el acompañamiento. Fue una jornada tranquila, muy amena y fue una fiesta el día de la elección”.

“Quiero cada tanto mes visitar todo el interior, me acompañaron a lo largo y ancho de la provincia con los votos, pero hubo localidades donde gano ampliamente la otra lista. Entonces yo tengo que ser autocrítica y trabajar más fuertemente para ellos”.

Para concluir la Vocal por los Pasivos de la Caja de Prevención Social comentó sobre los trabajos para esta gestión “de los 20503 jubilados, retirados y pensionados que somos en la provincia, no alcanza a 2000 a pagarlos, pero no es el único reclamo, ya que también hay sueldos bajos, el tema de las pensiones y muchas cosas más para trabajar”. A su vez dijo “yo ahora tengo que conseguir el instrumento legal necesario para que me permitan ser paritaria por los jubilados en cada representación de todos los sectores”.