"Creo que el camino no es el que proponés", dijo el Presidente sobre la iniciativa de Uruguay. Argentina asume la presidencia pro témpore del Mercosur, a la espera del cambio de gobierno en Brasil con la asunción de Lula Da Silva.

"Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos; no con los que piensan como uno", afirmó Alberto Fernández, quien llamó a "trabajar juntos" y dialogar entre todos los sectores.