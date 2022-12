"El Bono de fin de año genera un conflicto entre el empleador y el empleado”

En los últimos días, el Gobierno nacional anunció un bono de fin de año para trabajadores registrados que alcanzará a más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores formales. Además, anunció un extra adicional en carácter de "medio aguinaldo" para los titulares del programa Potenciar Trabajo. Esta medida sorprendió a algunos sectores al tratarse de un "problema" para el sector comercial y empresarial por las dificultades económicas que ha presentado este año.

Por este motivo, este martes se conoció la noticia de que la Federación Económica de Santa Cruz presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 841/2022, que estableció el Bono de fin de año de $ 24.000. Más detalles brindó su presidente Guillermo Polke, quien dialogó con EL MEDIADOR y reclamó que este bono de fin de año “es una medida inconsulta y genérica en donde las realidades son diferentes en cada sector”.

Respecto a las razones de este recurso de amparo, puntualizó: “Fue rechazado por todas las entidades empresariales y federaciones del país, el motivo es principalmente porque el gobierno se mete en el bolsillo del sector empresario y del sector pymes, sin tener en cuenta la grave situación que atraviesan las pymes”.

Y continuó: "Lo que genera al empleador es un conflicto y no una solución, tenemos que pagar salario, aguinaldo y vacaciones pagas, cuando la recaudación es poco y encima pones este bono. No es lógico, pones una situación de conflicto con el empleado”.

Al finalizar, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz comentó: “Venimos desde hace 5 meses con caídas en las ventas, sin financiamiento blando y sin poder acceder a una línea de financiamiento, es un panorama grave para el sector”.

"Con el recurso de amparo buscamos una protección para el empleador que no lo puede pagar, buscamos que no se lo multe, que no se le imponga ninguna pena por no poder”, concluyó.