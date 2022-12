Camila Homs a Tini Stoessel: “Se volteó a medio mundo”

Rodrigo De Paul decidió denunciar penalmente a Camila Homs por amenazas y hostigamiento. Lo hizo luego de recibir furiosos mensajes contra él y Tini Stoessel, su nueva novia. La modelo se sacó de quicio luego de ver que la fue a visitar a la cantante en vez de a sus dos hijos tras haber obtenido la Copa del Mundo con la Selección argentina.

El video puntual que desató su ira, muestra a la intérprete abrazada como koala al deportista, que la sorprendió en un ensayo previo a sus dos conciertos en el Campo Argentino de Polo. Indignada, le envió un extenso texto a la joven vía Instagram, donde intentó extorsionarla con contar situaciones de su vida privada. Al darse cuenta de que la ex Violetta decidió bloquearla, fue en busca del jugador, a quien le dijo que su pareja “era una puta”.

“Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, disparó Homs, y Ángel De Brito compartió las capturas de los chats que De Paul presentó en la Justicia.

La advertencia de Camila Homs a Tini Stoessel

Camila Homs está convencida de que Tini no quiere saber nada con sus hijos, y al sentir que los desprecia le hizo una fuerte advertencia al jugador para que se lo notificara a la intérprete. “Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el orto”, lanzó en otro mensaje que envió al celular de Rodrigo.

La modelo -que en las últimas horas se embarcó rumbo a Punta del Este para descansar, cumplir con algunos compromisos laborales y alejarse del escándalo-, también le mostró a su expareja varios de los comentarios que le hacen en las redes sociales, donde lo acusan de ser un mal padre y abandónico.

“Te los mando... ¿sabés por qué? Porque sé que lo odiás. No soportás ver la realidad. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza”, arremetió, y él fue tajante con su respuesta: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”.

