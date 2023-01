El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que no pretende “iniciar una disputa” con el Poder Judicial a causa de los indultos concedidos antes de final de año y en particular al ex guerrillero Jorge Mateluna, condenado a ocho años de cárcel a causa de un atraco en una sucursal bancaria.

Mateluna, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo armado que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), siempre ha negado su participación en el asalto y ha denunciado que fue condenado con pruebas viciadas.

Tras conocerse su indulto, junto al de una docena de jóvenes encarcelados tras los actos violentos ocurridos durante el estallido social de 2019, la Corte Suprema afirmó que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

A este respecto, el presidente Boric subrayó que comparte plenamente el recordatorio que hiciera la Corte Suprema.

“Sería una mala noticia como país que como presidente de la república iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orbe“, afirmó.

“Independiente de mi opinión personal del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes”, agregó Boric.

En la misma línea, el mandatario recordó indultos que sus antecesores han entregado en periodos previos a su llegada a La Moneda.

“La facultad del indulto, de la cual que he hecho uso, no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político, que yo personalmente respeto, valoro y haré respetar”, indicó el presidente.

“La independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y yo como Presidente de la República la respeto íntegramente, y, por lo tanto, valoro y estoy de acuerdo con la declaración de la Corte Suprema”, aseguró.

Así, Boric dio por “zanjada” la polémica, que ya generó reacciones en la oposición e incluso llevó a algunos parlamentarios del partido opositor de derechas Renovación Nacional (RN) a “estudiar” una posible Acusación Constitucional.

“Cuando se comete un error de esta envergadura, que la propia Corte Suprema le ha hecho ver, lo que corresponde es retractarse”, criticó la senadora de RN Paulina Nuñez.

“Existiendo dicha herramienta, habrá que evaluarlo con los antecedentes que están a la vista y no descartar nada, salvo que el Presidente se retracte y enmiende su error”, agregó.

Todos los presidentes chilenos desde el retorno de la democracia en 1990 han hecho uso de esta facultad, completando más de 1.600 indultos en los últimos 30 años. Con esa potestad, Boric concedió la semana pasada un indulto a 12 personas condenadas durante las violentas protestas sociales de 2019 y a Mateluna Rojas.

FUENTE: INFOBAE