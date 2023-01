Luego de los festejos de Navidad y Año Nuevo, las niñas y niños de Argentina se preparan para una nueva jornada que los tiene como protagonistas: el festejo de Reyes Magos. Como cada 6 de enero, Melchor, Baltasar y Gaspar son destinatarios de millones de cartas con solicitudes de todo tipo, pero ¿cuáles son los juguetes más pedidos?

La llegada de los Reyes Magos representa la culminación de la temporada de fiestas y el último esfuerzo para sorprender a las infancias. Las opciones son múltiples: desde juegos de mesa, accesorios tecnológicos, pistolas de agua y juegos de playa, ideales para complementar unas vacaciones en la Costa Atlántica.

Juegos de mesa

Infaltables para desconectarse de la tecnología y disfrutar en compañía de familia y amigos, hay juegos clásicos que siguen al tope de las listas de ventas:

UNO: el popular juego tiene como objetivo quedarse sin cartas antes que los demás y cuando solo quede una, no hay que olvidarse de decir: ¡UNO!.

Precio: $1.750.

Monky Loco: destinado para disfrutar con los más chicos, el fin es demostrar habilidad y destreza al sacar los palitos de la palmera sin que se caigan los monos. Aquel que logre tirar menos, gana la competencia.

Precio: $3.790.

Monopoly: con varias versiones (incluso inspirado en Argentina), el juego de mesa basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces, producido por Hasbro, todavía es uno de los más vendidos del mundo.

Precio: desde $5.490 en su versión original.

Jenga: un juego de equilibrio y destreza para niños y niñas desde los 6 años. El objetivo es controlar el pulso para retirar uno a uno los bloques de madera sin derribar la torre.

Precio: desde $7.390.

Memotest: El clásico juego de la memoria, ideal para los más chicos de la familia, ya que desarrolla la capacidad de observación. Los niños deben recordar y reunir las fichas con la misma figura.

Precio: desde $2.590.

Videojuegos

Para aquellos amantes de las consolas de videojuegos como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch o PC gamers, fueron varios los lanzamientos que se destacaron en los últimos meses. Además, los clásicos siguieron en el top de ventas:

FIFA 23: la entrega Nº 30 de la serie FIFA fue lanzada el 30 de septiembre de 2022 en todo el mundo. Con la tapa de la estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, el proyecto de EA Sport recibió críticas positivas por su jugabilidad, gráficos y contenido.

Disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch.

Precio: desde $21.999 (edición estándar).

Minecraft: el famoso juego de aventuras de tipo “mundo abierto” tiene millones de fanáticos por la libertad que brinda la plataforma para crear el universo que quieran. Con la dirección de la compañía Microsoft, la iniciativa basada en bloques y misiones está disponible para múltiples consolas.

Precio: desde $7.200.

Fornite: un videojuego lanzado en 2017, desarrollado por la empresa Epic Games y un rotundo éxito en ventas. El juego permite hasta a 100 participantes por partida. Los personajes caen en el mapa del juego y deben competir para ser el último en quedar de pie

Disponible para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 Slim, PlayStation 5 · Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, y Xbox One Series X|S.

Precio: desde $18.899.

Accesorios y juegos para la playa

Necesarios para unos días en la playa, o para la pileta de casa, varios ítems para el agua y para hacerle frente al calor:

Juego de tejo: un clásico ideal para divertirse en la arena, los más accesibles son tejos de goma que incluyen 12 discos grandes, un bochín y un gancho para el traslado de todos los accesorios.

Precio: desde $2.000.

Red de vóley/futbol tenis para pileta/patio: los sets más completos traen la red, dos bases, cuatro caños de mástil, una pelota básica y bolsas para rellenar con arena que servirán de peso para las bases en superficies sólidas.

Precio: desde $12.239.

Inflables flotadores: unicornios, pavos reales, flamencos y otras formas divertidas se encuentran entre los modelos disponibles en internet para sentarse y disfrutar amenamente de la pileta.

Precio: desde $4.350.

Multimedia y tecnológicos

Accesorios para acompañar y complementar celulares y tablets o para disfrutar de la TV en casa:

Google Chromecast 4K: última versión del “media player” producido por el gigante estadounidense para acceder a distintas plataformas multimedia. Se destaca también por actualizarse automáticamente para que interactúes con un mayor número de aplicaciones.

Precio: $22.229.

Auriculares in-ear inalámbricos Xiaomi: se trata de un dispositivo de audio intransitivo, lo que mejoran la calidad del sonido y son de tamaño pequeño para ajustar mejor en las orejas. La batería dura cuatro horas, tienen cancelación de sonido, estuche de carga y micrófono incorporado para llamadas.

Precio: $6.555.

Parlante Tedge Bluetooth 10 W: este parlante portátil asegura potencia y calidad para todo contenido de audio. Es perfecto para llevar al aire libre y al tener un mini subwoofer se podrán escuchar buenos graves.

Precio: desde $6.599.

Más allá que el promedio de gastos es mucho menor al de Navidad, este evento, junto al Día de las Infancias, es un plato fuerte en cuanto a promociones para los sectores relacionados con la juguetería, el entretenimiento y hasta la informática.

FUENTE: PÁGINA 12