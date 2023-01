Darío Barassi se despidió de "100 argentinos dicen"

Tras pasar por una internación domiciliaria producto de un extraño virus que lo afectó unos días, Darío Barassi se despidió el martes del programa 100 argentinos dicen, El Trece, tras dos años al aire.

El conductor no pudo contener la emoción al anunciar el final de su etapa en el ciclo que debutó al aire en agosto de 2020: "Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones. Pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida", comenzó.

Y amplió: "No siento que el formato me esté soltando o que yo lo esté soltando. Siento que es un ciclo que se cumplió. Ya pasaron más de dos años y medio. Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato”.

“Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción, que la desconocía. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño", siguió muy emocionado Darío Barassi.

Y remarcó: "Estoy angustiado, me cuesta soltarlo. Mi rutina de todos los días es venir acá, esta es mi familia, estoy ocho horas acá".

“No me quiero quebrar, quiero conducir y que la pasemos bomba. Gracias a todas las autoridades del canal, a mis compañeros, a mi mujer y mis hijas que me bancan en casa", finalizó el animador.

FUENTE: A24