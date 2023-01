Una pareja de turistas se contactó con Señal Calafate para dar a conocer los problemas que atraviesan desde su llegada a El Calafate.

Lucía y Nahuel (foto) llegaron el lunes 2 de enero a la 9:15, en un vuelo de la empresa Jet Smart. Al retirar el equipaje, una de las mochilas no había llegado, por lo que iniciaron el reclamo en el aeropuerto.

Contaron que "luego de estar varias horas esperando, personal de Jet Smart nos prometió un hotel con desayuno y almuerzo incluido hasta que se regularice la situación. Así fue que nos pagaron un remise hasta un hotel en el cual nos enteramos de que el almuerzo no estaba pago, y ni siquiera el hotel brindaba ese servicio".

Los jóvenes indicaron se quedaron en el hotel a la espera de novedades de su equipaje. "Durante el martes no nos dieron respuestas, pero nos renovaron, previo a suplicarles, una noche más en el hotel. Finalmente, el día miércoles nos dicen que el equipaje extraviado no apareció, y que seguirían buscando pero no respondieron ningún mensaje más (ya que la única forma de comunicarnos directamente era vía WhatsApp) y por lo tanto nos dejaron sin reserva de hotel, y sin nuestro equipaje, en el cual teníamos cosas necesarias para poder dormir", siguieron comentando a este medio.

la mochila extraviada tenía todo lo necesario para poder seguir viaje a la localidad de El Chaltén, tal cual el plan original, y que todavía no pueden realizar.

Los viajeros contaron que el último contacto de la empresa fue el miércoles la noche cuando les pidieron una fotografía del ticket de despacho de la mochila, sin que surgieran otras novedades.

En estas horas les llegó otra mochila con algunos artículos que familiares pudieron enviarles desde Buenos Aires, para que pudieran seguir viaje hacia El Chaltén, mientras tanto se alojaron en la casa de un vecino que fue empático con la situación.

"Cuando Jet Smart dejo de gestionarnos el hotel. Nos alojamos en la casa de una persona de El Calafate, muy amable, la cual escucho nuestra situación y nos ofreció ayuda", contaron.

