Dando comienzo al nuevo ciclo de entrevistas íntimas en Polino Auténtico, su programa de Radio Mitre, este sábado Marcelo Polino tuvo un mano a mano con Viviana Canosa. “Viene afiladísima y tengo un montón de cosas para preguntarle”, adelantó el conductor sobre su colega. Y dio lugar a una presentación, en la que remarcaron la carrera de la periodista, que se hizo famosa haciendo espectáculos y hoy está abocada de lleno a la actualidad y la política.

“Yo siento que pegué la vuelta en un montón de cosas porque estoy haciendo solo lo que me gusta. Elijo con quién trabajar, a quienes entrevistar...Ya no quiero hacer nada que no me guste. Uno ha tenido que entrevistar gente o estar en programas que no nos gustaban. Hemos hecho de todo. Y a veces me da como mucha ternura la que fui. Digo: ‘¡Pobrecita, cuánto has trabajado!’ Y sigo trabajando, pero nunca bajaba los brazos”, comenzó diciendo Canosa.

Lo cierto es que, cuando Polino le remarcó lo “polvorita” que era cuando se iba de sus trabajos, Viviana reconoció: “Así era con mis relaciones de pareja, también. De repente el tipo llegaba y yo ya no estaba en la casa, me había ido. Y sin nada, me iba. Pero, ahora, eso lo modifiqué un poco. Me hartaba porque me sentía maltratada”.

No obstante, en relación a su abrupta salida de A24 en agosto del año pasado, donde estuvo haciendo Viviana con vos, aclaró: “Ahí me fui de otra manera, eso fue distinto porque yo venía teniendo las mismas dificultades con los mismos personajes. Y un día les digo: ‘Chicos, me parece que no me pueden decir que esto no lo puedo hacer’. Ese día era: ‘Esto no, esto no, esto no...’. Eran varias cosas que no. Y le digo: ‘Mirá, si todo se complica yo me voy porque yo necesito trabajar tranquila y en libertad, que fue lo que habíamos hablado y hasta ese día había sido así. Y fue como que lo solté. Pero me fui bien. Después, de hecho, el dueño del canal me llamó, me agradeció. Y yo le agradecí hasta ese momento todo lo que había pasado”.

Según explicó Canosa, antes no se iba bien de un lugar o de una relación, pero ahora logró hacerlo en otros términos. “Antes no sabía sentarme y hablar las cosas de frente. Me enrollaba tanto la cabeza, que decía ‘me voy’ y abandonaba el rumbo. Ahora no, me pueda plantar y decir: ‘Mirá, si esto es así, a mí no me gusta y me quiero ir’. Pero más elaborado y más profundo”, dijo. Y agregó: “En este caso no fue lo mejor. Yo había pasado hasta ese momento varios años fabulosos en el canal. Pero fue una decisión que, a la distancia también digo: "Qué valiente".

Sobre el final de la entrevista, Viviana contestó un ping pong sobre distintos personajes. De Alberto Fernández dijo: “El peor presidente de la historia. Creo que se esmera cada día para ser peor. Tremendo”. Cristina Fernández: “Cínica. Y, ahora, condenada. No creo que vaya presa pero estaría buenísimo que la Justicia actúe y que los argentinos sepamos que el que las hace las paga. Se han afanado el futuro de nuestros hijos, nietos y el nuestro”.

Mauricio Macri: “Se perdió la gran oportunidad de su vida. Una gran pena. Yo confiaba plenamente en que él iba a poner los huevos para cambiar la Argentina, que iban a venir todas las inversiones. Y no pasó”. Patricia Bullrich: “Me gusta mucho. Me parece que es una mina con mucho coraje y que podría ser una gran presidente. Pero si pienso de acá a un año no tengo la menor idea de lo que va a pasar en este país. El oficialismo es un desastre, la oposición está toda peleada. Hay que parar con los egos”. Javier Milei: “Es un tipazo. Hablamos mucho de Dios y de la espiritualidad. Es una muy buena persona, no sé cómo será de presidente si gana”, aseguró. Y ante la pregunta de Polino, reconoció que todos ellos la quieren como candidata.

“Me ofrecieron ministerios, jefatura de la Ciudad, senadora, diputada, ministra de desarrollo social...todo. Yo igual empecé a estudiar. Tengo un historiador, un abogado, como un equipete de tres o cuatro personas con las que me estoy preparando por las dudas para cualquier cosa”, dijo. Y agregó: “Creo que lo mío es la tele, pero tampoco por mucho tiempo. Pienso que me va a caer una ficha si yo tuviera que hacer política”.

Elisa Carrió: Tenía más relación antes, hasta que sentí que le pegaba más a Milei o a gente de su propio partido que al gobierno. Pero es una mujer que siempre dice verdades y en ese sentido la respeto, le hizo denuncias a este gobierno cuando nadie se animaba. Es una apasionada de la política y quiere mucho a la Argentina, aunque a veces no comparta algunas cosas.

