Esta vez, parece que los dardos que Shakira le enviará a Gerard Piqué tendrán veneno en serio. Y la expectativa por conocer la letra de la nueva canción de la colombiana -que promete ser filosa- es total. Pero no está sola en esta presentación: según anunciaron ambos en sus redes sociales, lo que se oirá mañana a modo de lanzamiento mundial será la colaboración entre la artista y el productor y DJ argentino Bizarrap. Él mismo publicó que se trata de la BZRP Music Session # 53 con una foto de ambos. La foto exclusiva que comparte Infobae es similar, pero muestra a Bizarrap señalando a la cantante y vestido con una campera Gucci, una remera blanca y anteojos y una gorra negra que cubren su rostro. Shakira, por su parte, tiene un look de pantalón y top fucsias y un saco verde. Según se supo, en esta primera composición luego de su divorcio, la cantante hará mención a su separación con el futbolista, incluidos párrafos a su nueva novia.

En su cuenta oficial, Shakira anunció, en inglés y castellano: “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”. Y la imagen, un video, muestra que el público elegido para la campaña de marketing que acompañará al nuevo proyecto fue el que veranea en las playas del norte y el sur del continente americano. En Miami y en Mar del Plata, un avión surcó el cielo con un cartel que rezaba “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″.

El lanzamiento se conocerá a las 21 horas de Argentina, las 18 de México y las 19 Colombia y Perú.

Desde que se separó del ex futbolista del Barcelona el 4 de junio de 2022 a través de un comunicado, la nacida en Barranquilla no cesó de relacionar a Piqué con cada una de sus movidas artísticas. A finales del año pasado, Shakira ya se había mostrado en un clip junto a Ozuna, pero la canción no era nueva. Monotonía, que ya tiene 159 millones de reproducciones en apenas dos meses, dice “No fue culpa tuya / ni tampoco mía / fue culpa de la monotonía”. Pero esta vez, parece que subió la apuesta.

Ahora, su socio es Bizarrap, cuyo último hit fue en colaboración con Duki y en honor a la selección argentina campeona del mundo. Llamado “3 estrellas en el conjunto”, alcanzó casi dos millones de reproducciones en apenas 10 horas. En 2022, además, fue el primer artista argentino en alcanzar el número 1 del ranking global de Spotify con su colaboración con el español Quevedo para su BZRP Music Session #52, que llegó a 7,2 millones de escuchas en un solo día de julio y dejó atrás a Harry Styles y el regreso de Kate Bush. Esta noticia le llegó en medio de su exitosa gira europea, que incluyó un paso por Lollapalooza de París.

Pero en esta oportunidad, la expectativa es tan grande que comenzó a filtrarse la supuesta letra. Según la cuenta @sippinmycorona, un párrafo diría: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”

El último encontronazo de una de las últimas grandes parejas mediáticas de este siglo se produjo este sábado 7 enero. Ese días, Milan -uno de los dos hijos del exmatrimonio- participó junto a su padre de una transmisión en la presentación Kings League, el nuevo proyecto de eSports del catalán en su canal de Twitch, lo que motivó la furia de la cantante al no ser consultada por la exposición. En un video que allí se mostró, Milan juega al beisbol y se ve como Shakira, su otra hija Sasha, su hermano Tonino y su madre alientan al niño.

Además, el malestar de la nacida en Barranquilla va en aumento porque su salida de Barcelona para instalarse definitivamente en Miami se demora. Por un lado, el motivo es la salud de su padre, que debió ser internado en repetidas oportunidades en la clínica Teknon de Barcelona y solo podría viajar a los Estados Unidos en un avión sanitario. Pero además, otro escollo que motiva la tardanza serían las dificultades que muestran sus hijos para adaptarse a Florida al estar lejos de su papá.

