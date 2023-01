GH: la reacción de Maxi al enterarse que Thiago votó al Conejo en la última nominación

La salida de Alexis, más conocido como El Conejo, dejó algunos corazones rotos dentro de la casa y todavía se habla al respecto. Esta vez fueron Maxi y Ariel quienes protagonizaron la charla, y al parrillero se le escapó información de más.

Mientras el cordobés relataba una situación en particular que involucraba a Thiago, el participante oriundo de Berazategui exclamó: “Pero si dijo que lo votó al Cone”. Maxi frenó su relato, se le borró la sonrisa de la cara y consultó: “¿Thiago lo votó al Cone?”. Ariel se agarró de la cabeza, como arrepentido, y se quejó: “Para qué hablo yo...”.

Lo cierto es que en la última nominación, Thiago votó a Alexis, quien quedó en placa por primera vez en todo el juego y fue expulsado de la casa por decisión de la gente.

En la gala del martes, Alexis se sentó en El debate de Gran Hermano tras convertirse en el undécimo eliminado de la casa, y se expresó principalmente sobre el juego, su noviazgo con Coti y los vínculos que tuvo con Thiago y Daniela.

Santiago del Moro, como siempre, le preguntó al eliminado por qué cree que está afuera de la casa. “Sentí que en último tiempo arriesgamos mucho con Coti. La gente tomó el juego de ella muy personal y no como juego, creo que como hemos jugado ha sido conveniente, aunque la espontánea fue un apuro”, analizó el Conejo.

El conductor le dijo al invitado que “se agrandaron” con su novia, y Gastón Trezeguet opinó que “lamentablemente es una edición en la que el juego con ciertas armas no está valorado”. “Me parece que fueron los únicos que supieron jugar a Gran Hermano a pesar de que se apuraron”, sostuvo el analista.

“¿Quién manejaba a quién en tu relación con Coti? ¿Quién era el cerebro? Ella dijo que ella pensaba y ejecutaba”, le preguntó Marisa Brel al eliminado, a lo que él dijo que “fue 50 y 50″.

“Yo era más pensativo y Coti de ir e ir”, sostuvo el Cone, que luego fue indagado por la “traición” de Thiago hacia él.

“Mentiría si digo que no dolió, pero sé qué es juego y qué es amistad. Yo en un par de semanas consideraba que él tenía que ir a placa, pero también creo que no se podía ir. No lo considero traición, y sé que lo hizo por Daniela, por eso una estrategia mía era intentar sacarla a ella”, le dijo el exjugador de Gran Hermano a Laura Ubfal.

Alexis también fue consultado sobre si en algún momento iba a jugar solo y sin Constanza. “Quería que ambos nos soltemos la mano y siguiéramos. No creí que fuera el momento todavía”, le explicó el Cone a la China Ansa.

Alexis lloró al ver la reacción de Thiago cuando él se fue, y reiteró que no considera una traición lo que le hizo. “Creo que sus votos fueron por parte de Daniela más que de él”, enfatizó el cordobés.

“Yo no puedo elegirle la novia a él, pero sentí muy fuerte que ella lo usaba para el juego y que iba por un camino que no era”, detalló Alexis, por lo que Sol Pérez le dijo que el joven de González Catán actúa de manera impulsiva y que el quiebre de la relación se dio cuando él eligió a Juliana por sobre Daniela para que vuelva en el repechaje.

“Yo no podía ir contra mis principios, aunque el juego con Coti era 50 y 50. Si iba con el corazón, tampoco hubiera elegido jamás a Daniela, no era para él, al menos en la casa. No solo yo veíamos que lo usaba para jugar. En el primer mes, Daniela dijo ‘sabés lo que le falta a Thiago para estar con una mujer como yo...’, como denigrándolo”, expresó el Conejo.

FUENTE: Infobae.