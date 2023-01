“#YoApoyoALosRugbiers”. Basta de condena social. Pidamos justicia, no venganza”.

Este breve texto, acompañado de la foto de los acusados de asesinar a Fernando Baez Sosa, fue visto por vecinos de Zarate que en los primeros meses del 2020 pasaron por la Plaza Italia, ubicada a pocas cuadras de la Costanera de esa localidad. Estaba impreso en, al menos, diez hojas A4 y pegado en los postes de luz y en árboles de la zona. Esta cartelería casera, no fue, ni es, un movimiento aislado. Hoy, se reedita con fuerza desde el anonimato.

Desde que comenzó el juicio oral en Dolores, en redes sociales volvió a activarse un grupo de fanáticos, que se dedican a defender a los ocho imputados por el crimen con el mismo hashtag que empleaban tres años atrás. Por distintas vías difunden mensajes de solidaridad para con ellos y hasta hacen pedidos de oración.

Una rápida búsqueda en Internet permite descubrir cuentas de Instagram que tienen como objetivo “mostrar la otra parte de la historia”, como se lee en uno de los posteos del usuario “Rugbiers Zarate”.

“A todos como sociedad nos duele lo ocurrido. Fernando podría ser un nieto, hijo o amigo de cualquiera de nosotros…Pero, por otra parte, los ocho acusados también”, se lee en uno de los posteos de esa cuenta que, en Instagram, tiene más de 3.300 seguidores.

En Twitter, otra cuenta con el mismo nombre, que posee más de 5.000 seguidores, tiene en su descripción una frase que hasta podría sonar contradictoria, a la luz de los hechos: “Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio”. Irónicamente, las audiencias transcurridas hasta ahora en los tribunales de Dolores demuestran, justamente, que aquella madrugada de enero de 2020, a los acusados les sobró violencia y odio.

En Instagram, esta cuenta “Rugbiers Zarate” se dedica, básicamente, a responder consultas de usuarios. La mayoría son mensajes a favor, como el que escribió un usuario en las últimas horas: “Todavía no entiendo tanto ensañamiento que hay con ellos. La historia tiene dos caras y siempre hay que escuchar las dos”.

Quien maneja esa cuenta también responde alguno que otro mensaje en contra de los rugbiers. Por ejemplo, un usuario escribió. “Tienen que asumir las consecuencias, con todo respeto”. Desde la cuenta. respondieron: “Lo hacen desde el minuto cero, en el cual los privaron de su libertad y los mantuvieron así aun sin condena y en medio de una pandemia mundial”

“Rugbiers Zarate”, incluso, por momentos pareciera hablar en nombre de los padres o por lo menos, en las respuestas, se muestra cierto conocimiento de los movimientos de los familiares de los acusados. En una de las preguntas de la gente, se le consultó al usuario a cargo por qué los padres de los rugbiers no le pidieron disculpas a Silvino y Graciela. La respuesta fue con conocimiento de causa: “No se trata de falta de humildad, se trata de respeto. Ellos (por los padres de Fernando) declararon su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias”. No termina de quedar claro por qué habría sido una falta de respeto que el padre de alguno de los acusados pida disculpas o muestre arrepentimiento.

Las distintas cuentas también atacan directamente a los medios. Se suele pedir por una condena justa y no “una por la presión mediática, la cual está plagada de mentiras por un punto más de rating o un clic en internet”.

En Twitter, desde los días posteriores al crimen, comenzó a difundirse el hashtag que apareció en los carteles en Zarate: “#YoApoyoALosRugbiers”. Con el inicio del juicio oral, dos semanas atrás, volvió a activarse. La actividad más reciente tiene que ver con el “repudio” a los medios por difundir el video en el que el principal acusado, Máximo Thomsen, golpea una bolsa de boxeo en el piso, una filmación hecha antes del crimen. Un usuario escribió: “Los medios amarillos ahora tratan de promocionar con videos privados de los #rugbiers, obtenidos ilegalmente. ¡Este video no tiene nada que ver con el caso!”

Vale aclarar que el video difundido, fue extraído de manera legal por orden de la Justicia. Fue en el marco de la revisión que se realizó de los nueve celulares incautados en el momento de las detenciones en Villa Gesell.

Volviendo a la cuenta de Instagram “Rugbiers Zarate”, que es la que aglutina a la mayor cantidad de seguidores, en un apartado de las “historias destacadas”, quien maneja el usuario publicó mensajes de apoyo que le llegaron por privado. Incluso se lee uno perteneciente a un familiar de alguno de los acusados. Lo escribió en la previa al inicio del juicio oral, sabiendo que el publico en general iba a observar por primera vez el rostro de los detenidos: “Ojalá los vean y entiendan que atrás de esos chicos hay familias que sufrimos, lamentablemente esto le puede pasar a cualquier papá, mamá, hermano y nadie esta libre de eso… No pasa por la crianza o por las mentiras que se vienen diciendo hace casi tres años, pasa por muchas otras cosas como por el descontrol de la sociedad en sí misma”.

Otro mensaje en ese mismo apartado dice: “Yo soy mamá de un compañero de los chicos. Te hablo de los que conocí. Muy buenos pibes y siempre muy educados y respetuosos”.

A pesar de esto, en todas las redes sociales los mensajes en apoyo a los padres de Fernando y al pedido de justicia son ampliamente mayoritarios. De hecho, muchas de las cuentas que apoyan a los rugbiers tienen los mensajes privados cerrados por la cantidad de insultos que reciben.

FUENTE: INFOBAE