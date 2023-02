Ambos partidos se disputarán a las 20:00 y el segundo cotejo podrá verse gratis por la Televisión Pública.

El torneo cuenta con la participación de 28 equipos que disputarán el título en 27 fechas.

El arranque de los rosarinos

Tanto Newell's como Central jugarán en la apertura de esta segunda fecha.

"La LPF tendrá su continuidad el viernes, sábado, domingo y lunes como ocurre en cada una de las fechas. La Lepra hará de local frente a Vélez uno de los equipos que ganó la primera fecha, mientras que Newell's buscará conseguir sus primeros tres puntos", destacó Pato Insúa en Imagen Positiva.

"Central también ganó en la primera fecha y jugará de visitante contra Tigre, que no pudo ganar en la primera jornada, pero tuvo a Retegui haciendo dos goles y ratificando su buen momento", agregó Insúa.

La primera fecha

La primera jornada contó con las victorias de San Lorenzo frente a Arsenal (1 a 0); Independiente contra Talleres (1 a 0); River contra Central Córdoba (2 a 0) y Boca frente a Atlético Tucumán (1 a 0).

El único equipo de peso que no consiguió los primeros tres puntos fue Racing, que venía de ganarle a Boca en la Supercopa Internacional en Abu Dhabi, y consiguió un empate con Belgrano.

Los partidos de la segunda jornada

Viernes 3 de febrero

20.00 | Newell's vs. Vélez | TV: TNT Sports

20.00 | Tigre vs. Rosario Central | TV: TV Pública

Sábado 4 de febrero

17:00 | Sarmiento vs. Barracas Central | TV: ESPN Premium

17:00 | Arsenal vs. Estudiantes (LP) | TV: TNT Sports

19:15 | Belgrano vs. River Plate | TV: ESPN Premium

21:30 | Lanús vs. San Lorenzo | TV: TNT Sports

21:30 | Argentinos Juniors vs. Racing | TV: ESPN Premium

Domingo 5 de febrero

17:00 | Independiente vs. Platense | TV: TNT Sports

19:15 | Boca Juniors vs. Central Córdoba (SdE) | TV: TNT Sports

21:30 | Atlético Tucumán vs. Talleres (C) | TV: TV Pública

21:30 | Unión vs. Instituto | TV: TNT Sports

21:30 | Godoy Cruz vs. Colón | TV: ESPN Premium

Lunes 6 de febrero

20:00 | Gimnasia (LP) vs. Defensa y Justicia | TV: ESPN Premium

21:30 | Huracán vs. Banfield | TV: TNT Sports

FUENTE: IP NOTICIAS