Ludmila Oporto cumplió el sueño de toda futbolista, ya que rubricó su incorporación al Club San Lorenzo de Almagro y es la nueva jugadora de la institución, con un contrato de un año. La misionera, criada en Santa Cruz, es la nueva lateral izquierda que se sumó al plantel de "El Cuervo" para completar una temporada, con el conjunto de Gerli.

Ludmila Oporto dialogó con Tiempo de Verano, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, donde contó sobre el debut en San Lorenzo: “Estoy muy contenta, es una oportunidad, soy nueva pero mis compañeras tuvieron mucha confianza conmigo. Estoy feliz y orgullosa también”.

La misionera relató cómo inició su vínculo con el fútbol: “Arranqué a los nueve años a jugar a la pelota, empecé en Futsal en Río Gallegos hasta los 14 años. Nunca toqué una pelota de fútbol once, y luego a los 17, comencé con un equipo masculino en la Liga de Barrios. Jugué los Evita también y arrancó todo”. “No tengo otro deporte, el fútbol es mi pasión y amo jugar a la pelota”, sostuvo.

Siguiendo esta línea, expresó: “Es algo muy grande lo que está pasando con el fútbol femenino en todas las provincias. Sigan su sueño que nada es imposible, los objetivos están si uno se compromete y cuenta con el apoyo de la familia, que es fundamental siempre”.

“Arranqué en Huracán jugando, me quisieron en reserva y a los meses llegué a primera con contrato, estuve dos años. Después se terminó por tema de pensión, me abrieron las puertas en El Porvenir con el contrato y pensión, y ahora me abrieron las puertas de esta casa que es enorme, como San Lorenzo”, manifestó la ahora jugadora del club azulgrana.

Por último, compartió que “hay mucha diferencia en el trato del futbol femenino. Hay más atención en las jugadoras con kinesiólogo, masajista, tenemos todo a nuestra disposición en San Lorenzo, a diferencia de otros lados”.

FUENTE: TIEMPOSUR