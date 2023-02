Romina de Gran Hermano recibió una dura sanción por parte de Gran Hermano luego que le anticipó su voto a sus compañeros antes de la Gala de Nominación. De esta manera, sus primeras declaraciones la dejaron al borde del complot, pero luego que este miércoles por la noche dio su veredicto en el confesionario, el líder de la casa consideró que debía tener una pena por lo sucedido.

En este sentido, Romina Uhrig, la exdiputada y actual integrante de Gran Hermano, fue llamada al confesionario y expresó: “Cada vez se complica más esto”, para luego nominar. “Dos votos le voy a dar a Camila. Siempre voto por afinidad, porque ahí me siento más cómoda, por quien le tengo más cariño”.

Así es que continuó: “Nos llevamos muy bien, creo que es una buena persona pero tengo más cariño por otros compañeros”. Por otro lado, señaló: “Le voy a dar un voto a Walter. Ya hace tiempo pasan muchas cosas, tuvimos muchas peleas acá dentro que las hablamos un montón de veces”. Incluso, afirmó tras una extensa reflexión: “Demostró que no me tiene el cariño que yo quería”.

Es entonces que Santiago del Moro explicó: “Walter ya está en placa, no va a modificar en nada. Pero Gran Hermano considera voto cantado y se anula ese punto de Romina”. Luego, siguió: “Ella se lo informa, le da a entender a toda la casa a quien va a nominar antes”.

El sueño de Romina que la dejó al borde del complot en Gran Hermano

La participante Romina Uhrig estaba reunida con Lucila “La Tora” Villar, Camila Lattanzio, Nacho Castañares y expresó: “Ay, chicos, tuve un sueño. No sé si será verdad o no”. Luego, continuó: “A Dios le pido como que me guíe, porque no quiero mandarme algo que después me haga sentir mal, que yo esté pensando mal, estoy confundida y me arrepienta. Nada más por nominar a alguien”.

Es entonces que contó: “Anoché soñé que la gente quería que lo vote a Alfa, como que no lo quería. Que me dejaban salir de acá, iba a verla a mi hermana y ella me contaba todo”.

