Ezequiel Lavezzi se reencontró con su amigo y ex compañero en la Selección Argentina, Sergio Agüero, y juntos reaccionaron en vivo a la victoria del Bayern Múnich por 1-0 sobre el París Saint Germain por la UEFA Champions League.

En un pasaje del stream, Lavezzi reconoció el motivo por el que no jugó en Rosario Central antes de finalizar su carrera como futbolista profesional.

"No me llamaron de Central, no es que no jugué porque yo no quise", sostuvo Lavezzi en el vivo por Star + junto a Agüero y reiteró: "Es porque no me llamaron ellos". Luego de escuchar esa respuesta, el Kun rápidamente retrucó: "Bueno, algo parecido pasó en Independiente".

"Mucho bla bla bla y después no concretan, viste...", siguió Agüero y preguntó: "¿A vos no te llamaron nunca?" Ante la consulta, el Pocho, sin pelos en la lengua, respondió: "Yo dejé de jugar teniendo un montón de ofertas. En el único lugar que quería jugar era en Central y no me llamaron".

"Cuando me llamaron les dije que no" porque "fue el día antes que oficialice que no jugaba más", reveló Lavezzi y cerró: "En un momento, iba a volver Fideo (Di María) y medio me convenció. Ahora ya está, no fue en su momento y por algo no fue".

