Vaca Muerta: nuevo oleoducto para transportar 125.000 barriles diarios

Un consorcio integrado por Shell, Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol inauguró este martes el oleoducto Sierras Blancas-Allen, entre las provincias de Río Negro y Neuquén, que permitirá aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta a refinerías y puntos de exportación.

El acto de inauguración se realizó en Sierras Blancas con la participación de la secretaria de Energía, Flavia Royon; y los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

"Esta obra, que demandó una inversión de u$s85 millones, aumenta la capacidad de transporte desde Vaca Muerta hacia las refinerías y los destinos de exportación", destacó la funcionaria, el inaugurar oficialmente ese oleoducto. Según Royon, el sector energético argentino "viene con balanza negativa, pero estamos muy próximos a darla vuelta, con las exportaciones de crudo y de gas".a seguir siendo así".

La funcionaria consideró que, con el desarrollo de ese yacimiento, "dentro de pocos años la Argentina va a estar encaminada hacia el autoabastecimiento. Esperamos que este año sea el último que tengamos que realizar grandes compras de GNL". También elogió el aporte del sector privado en el mercado energético: "están comprometidos con el desarrollo del país", dijo.

El oleoducto, de 105 kilómetros y de 16 pulgadas de diámetro, vinculará el área de producción de petróleo Sierras Blancas en Vaca Muerta, centro de operaciones de Shell en la formación neuquina, con la estación de bombeo ubicada en la localidad rionegrina de Allen. El ducto tendrá capacidad de transportar hasta 125.000 barriles de petróleo diarios.

La obra permitirá ampliar la red actual, allanar el camino para aumentar la producción y facilitar la evacuación del crudo a las refinerías de la provincia de Buenos Aires y los puntos de exportación al aliviar el cuello de botella existente en la infraestructura midstream por el fuerte incremento de producción que se produjo en Vaca Muerta.

El proyecto que estaba en operaciones desde fines del año pasado, fue construido en un tiempo récord de sólo nueve meses y es la primera inversión de Shell en midstream en sus 108 años de presencia en el país.

El consorcio del proyecto está conformado por Shell, como adjudicataria y líder (con una participación de 60%), Pan American Energy (25%) y Pluspetrol (15%); y la construcción del oleoducto estuvo a cargo de Techint-SIMA.

“Con este proyecto, el primero de estas características con inversión privada, buscamos junto a nuestros socios hacer una contribución concreta al desarrollo de Vaca Muerta”, destacó Ricardo Rodríguez, presidente de Shell Argentina.

Por su parte, Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, sostuvo que “la inauguración de este oleoducto es una clara muestra de coordinación de políticas nacionales y provinciales que posibilitan las inversiones necesarias para el desarrollo de Vaca Muerta”.

“Es una gran satisfacción, como parte de la industria, estar inaugurando hoy este oleoducto. El mismo va a agregar 20,000 m3 diarios de capacidad de transporte a las tres empresas del consorcio constructor, Shell, Pan American Energy y Pluspetrol. Necesitamos esta capacidad de evacuación para seguir invirtiendo en pozos y levantar nuestra producción”, completó.

Además, recalcó que obtuvieron un fuerte incremento de la producción. “En los últimos 5 años Vaca Muerta cuadruplicó su producción de petróleo y casi triplicó su producción de gas no convencional. Hoy la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta está en 276 mil barriles diarios mientras que la de gas no convencional está en ~48 MMm3/día. Esperamos seguir creciendo por los próximos años hasta alcanzar unos 750 mil barriles diarios de petróleo y unos 150 MMm3/día para 2030”, finalizó.

“Participar de este proyecto es muy importante para nosotros dados los planes de desarrollo que Pluspetrol tiene para los próximos años en Vaca Muerta. Este ducto nos da la posibilidad de contar con más capacidad de transporte de líquidos y, así, seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la formación” comentó Germán Macchi, Country Manager de Pluspetrol en Argentina.

