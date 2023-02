El padre de Lionel Messi habló sobre la posibilidad de que vuelva a jugar en el Barcelona

El padre de Lionel Messi, Jorge, aclaró, este jueves, que no están dadas "las condiciones" para un regreso del campeón del mundo a Barcelona, como se especuló en las últimas semanas en los medios del país ibérico.

"No están dadas las condiciones", fue la categórica respuesta de Jorge Messi mientras subía a su auto en Barcelona y fue abordado por la prensa local, según reflejó el diario 'Sport'.

El padre del astro rosarino llegó esta mañana a la ciudad del noroeste de España y en el aeropuerto lo esperaron varios medios. "¿Puede volver Messi a jugar en el Barcelona?", lanzó uno de los periodistas. "No sé, no creo", contestó con seriedad. Además, Jorge Messi lanzó: "No hemos hablado con Laporta y no hay oferta. Messi tiene contrato con el PSG".

Por lo pronto, Messi está enfocado en dar vuelta la complicada serie de la Champions League ante Bayern Múnich, que se abrió el martes con una dura derrota por 1 a 0 en la capital francesa y se cerrará el 8 de marzo en Alemania.

Hay fecha: definieron cuándo negociarán el futuro de Lionel Messi

PSG no tuvo un buen comienzo en la Champions League y, tras perder por la mínima ante el Bayern Múnich, el conjunto parisino deberá viajar a Alemania en desventaja par poder pasar de ronda. El torneo más importante de Europa es el principal objetivo del París Saint-Germain y, la derrota, vuelve a poner en duda el futuro de Lionel Messi, que aún no definió dónde continuará su carrera, pese a una reciente reunión que Jorge, padre de la Pulga, con los directivos de la institución.

Messi tiene contrato firmado con el PSG hasta junio y, por el momento, con el único club con el que tiene pensado sentarse a dialogar sobre lo que vendrá a partir de la próxima temporada es justamente con el elenco parisino. El padre del capitán de la Selección Argentina ya se reunió con los directivos, pero quedaron en esperar a que pase la serie de octavos de final para tener una nueva reunión.

Leo arrancó el 2023 tras alcanzar el punto máximo de su carrera, con el título Mundial conseguido con la Selección en Qatar, pero el buen momento de Argentina y lo bueno que venía haciendo el París hasta el parate por la Copa del Mundo, no pudo prolongarse desde el retorno de la competencia.

Uno de los motivos por los que Messi fue al PSG tenía que ver con la posibilidad de pelear seriamente la Champions League, pero los franceses no pudieron ganar su grupo, tuvieron un sorteo desfavorable para los octavos y el rendimiento en la ida dejó más dudas que certezas, en medio de una racha adversa entre enero y febrero, con tres derrotas y un empate en siete partidos de Ligue 1, donde sigue siendo puntero, y la eliminación en Copa de Francia.

En este contexto, lo que suceda en la revancha con el Bayern puede tener incidencia en la idea de Messi a la hora de sentarse a dialogar su futuro con el PSG, que claramente tiene la idea fija de seguir contando con el astro argentino.

FUENTE: A24.